Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Giữa đồng cỏ xanh ngát lưng trời, chú ngựa ô vóc dáng thanh tú, bộ lông óng mượt thong dong gặm cỏ. Chú ngựa được anh Gưh-Thành viên HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya-huấn luyện và chăm sóc kỹ lưỡng.

Anh không chỉ là nài ngựa, mà còn là “người dẫn đường” đưa khách rong ruổi qua vườn hoa, bãi lau tím biếc, len giữa những đồng cỏ rì rào gió núi. Thi thoảng, anh khẽ ra hiệu để chú ngựa ô tạo dáng, giúp du khách có bức ảnh cưỡi ngựa đẹp như đang du mục giữa thảo nguyên.

Du khách được hướng dẫn làm quen với “người bạn bốn chân” trước khi bắt đầu chuyến cưỡi ngựa thong dong trên triền cỏ xanh. Ảnh: Minh Châu

Anh Gưh cho biết, chăm sóc ngựa không khó nhưng cần hiểu tập tính của loài vật này. Ngoài cho ngựa ăn cỏ, lúa và tắm táp hàng ngày, anh còn thường xuyên vuốt ve, vỗ về, thậm chí trò chuyện cùng nó. “Ngựa là loài rất thông minh và trung thành. Mình chăm sóc và đối xử với nó như bạn, nó sẽ hiểu và nghe lời. Có khách lạ ngồi trên lưng, chỉ cần có mình đi cạnh là chú ngựa sẽ ngoan ngoãn”, anh Gưh chia sẻ.

Năm ngoái, đông đảo du khách đến lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya đã ghé HTX để trải nghiệm dịch vụ. Trong đó, dịch vụ cưỡi ngựa dạo quanh vườn hoa và đồng cỏ được rất nhiều người yêu thích.

Không khí nơi đây gợi cảm giác như sống đời du mục: thong dong trên lưng ngựa, ngắm núi non hùng vĩ, lãng mạn, hít trọn làn gió lành thoảng mùi đất đỏ, mùi thảo mộc. Khi hoàng hôn buông xuống, đồng cỏ lau rực sáng trong nắng chiều, từng nhịp vó ngựa như chậm lại để du khách được trọn vẹn với khoảnh khắc đẹp đẽ cuối ngày.

Từ trên yên ngựa, du khách thư thái ngắm núi lửa triệu năm. Ảnh: Minh Châu

Ngoài cưỡi ngựa, nơi đây còn có dịch vụ tham quan vườn hoa, cho thuê trang phục truyền thống cùng phụ kiện như gùi, mũ, dù… để du khách hóa thân thành người bản địa và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Dù chưa có homestay, nhưng HTX cho thuê lều trại qua đêm phục vụ những ai muốn ngủ dưới trời sao và đón bình minh bên miệng núi lửa. Sáng sớm, từ cửa lều, du khách có thể nhâm nhi cà phê hay tách trà nóng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những ngọn núi lửa đẹp, để mặc cho sương sớm và mây trời quấn quýt.

Ông Trần Nguyễn Huy Sơn Dương, Giám đốc HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya, cho biết: Điểm đến này rộng 3,3 ha, nằm giữa hai dãy núi, một bên là Chư Nâm, một bên là Chư Đăng Ya, bao quanh là các làng Jrai đậm đặc phong vị văn hóa bản địa. Với địa thế tự nhiên đó, HTX được quy hoạch hài hòa với thắng cảnh thiên nhiên, tuyệt đối không bê tông hóa.

Chú ngựa chậm rãi đưa du khách băng qua cánh đồng lau tím biếc. Ảnh: Minh Châu

Các dịch vụ hiện tại vẫn còn khá mới mẻ, từng được chạy thử trong dịp lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya 2024 và Tết cổ truyền, sau đó tạm dừng để hoàn thiện hạ tầng. “Chúng tôi muốn mỗi trải nghiệm đều gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương, để du khách ở lại lâu hơn và thực sự sống trong không khí khoáng đạt của cao nguyên. Chúng tôi đang trồng thêm nhiều loại hoa, mở quầy đồ uống, cà phê để đón mùa du lịch cao điểm”, ông Dương nói.

Chư Đang Ya không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng gắn với lễ hội hoa dã quỳ, mà còn là một phần đời sống của người Jrai. Họ sống quần tụ dưới chân núi, canh tác và gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và nhịp sống phóng khoáng đã tạo nên sức hút riêng, khiến những ai từng đặt chân đến đều muốn quay lại.

Hợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya nằm nép mình dưới chân dãy Chư Nâm hùng vĩ. Ảnh: Minh Châu

Dù còn khoảng trống về dịch vụ lưu trú, nhưng sự xuất hiện của HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya đã mở ra cơ hội để níu chân du khách ở lại lâu hơn với vùng đất này. Khách phương xa có thể hóa thân thành người bản địa, thử sống một cuộc đời khác: cưỡi ngựa, leo núi, ngủ lều… Mỗi trải nghiệm đều thấm đẫm tinh thần tự do, để khi rời đi, ai cũng mang theo dư âm của gió, của cỏ và tiếng vó ngựa vọng mãi giữa cao nguyên.