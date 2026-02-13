Đưa Tết truyền thống vào trường học

(GLO)- Không chỉ hiện diện trong mỗi nếp nhà, Tết cổ truyền đang được tái hiện sinh động trong không gian trường học tại Gia Lai. Bên cạnh các trải nghiệm là những hoạt động gây quỹ vì bạn, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc và tinh thần nhân ái ở thế hệ trẻ.

Gói trọn hồn Tết Việt

Năm 2026 là lần thứ hai Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai) tổ chức Hội xuân cho hơn 1.000 học sinh trong toàn trường. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc thi “Bánh chưng xanh, bánh Tét nghĩa tình” dành cho học sinh.

Thầy và trò Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai) tham gia Hội xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Bảo Ngọc

Với tinh thần tiết kiệm mà ý nghĩa, đại diện của 25 lớp đã trải qua 2 ngày tranh tài. Trong đó, ngày 7-2 là phần thi gói bánh; ngày 8-2 là phần thi thuyết trình và chấm điểm chất lượng bánh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Ban giám khảo đã chọn ra các đội đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở hai bảng: khối 6-7 và khối 8-9.

Thầy giáo Phạm Thanh Thuận, Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, thành viên ban tổ chức Hội xuân của Trường THCS Hùng Vương cho biết, cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét nhằm thúc đẩy học sinh tìm hiểu sâu sắc hơn về một nét văn hóa lâu đời của người Việt, đồng thời giáo dục ý thức giữ gìn những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

“Trong cuộc thi này, các em học sinh phải tự mình thực hiện toàn bộ các công đoạn từ gói bánh, nấu bánh đến trang trí mâm cỗ. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy các em có thể gói những chiếc bánh rất đẹp mắt”, thầy Thuận chia sẻ.

Em Nguyễn Ngọc Như Hà thuyết trình về chiếc bánh chưng của lớp 7A5. Ảnh: Bảo Ngọc

“Em cảm thấy tự hào khi có thể tự mình gói được một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh”. Đó là cảm nhận của em Nguyễn Ngọc Như Hà - thành viên lớp 7A5 - đạt giải nhất khối 6-7 khi tham gia cuộc thi. “Qua tìm hiểu, em nhận ra rằng những chiếc bánh chưng tuy giản dị nhưng lại gói ghém rất nhiều ý nghĩa. Trong chiếc bánh không chỉ có gạo nếp nuôi sống chúng ta, mà còn có cả thịt mỡ và đậu xanh tượng trưng cho sự ấm no, sung túc. Em biết ơn những điều đã nuôi sống mình, đồng thời hiểu và trân trọng hơn giá trị của sức lao động”.

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội xuân Bính Ngọ 2026 của Trường THCS Hùng Vương, xã Ia Grai. Video: Bảo Ngọc

Bên cạnh những món ăn truyền thống, nhiều nét văn hóa đặc sắc khác của Tết cổ truyền cũng được tái hiện tại Hội xuân của Trường Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APC Gia Lai) và Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn), với các hoạt động như: trò chơi dân gian; trang trí mâm bánh truyền thống; trang trí mâm ngũ quả và viết câu đối Tết.

Dù những mâm ngũ quả chưa thật hoàn hảo, nét chữ câu đối Tết còn vụng về, nhưng thông qua việc tự tay thực hành, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn những phong tục được ông bà, cha mẹ duy trì từ bao đời nay.

Trên phông nền xuân mới, một điểm nhấn là chương trình “Xuân yêu thương - Vì em sáng tạo” của Trường Tiểu học Anh hùng Núp (xã An Phú). Cô giáo Đồng Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với đặc thù hơn 86% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Giám hiệu quyết định kết hợp các yếu tố văn hóa địa phương vào Hội xuân.

Trong ngày 9-2, chương trình đã mở ra không gian trải nghiệm sinh động với nhiều hoạt động đặc sắc như: biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; trưng bày nhạc cụ dân tộc; biểu diễn cồng chiêng, múa xoang; giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người J’rai; vẽ tranh về văn hóa dân tộc; giới thiệu ẩm thực địa phương với sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh.

Chương trình cũng trở thành dịp giao lưu văn hóa giữa các em học sinh thuộc nhiều cộng đồng dân tộc đang theo học tại trường.

Tết là để sẻ chia

Tết của người Việt không chỉ có những hoạt động lễ hội. Trên hết, Tết là dịp để lan tỏa yêu thương, đoàn kết, sẻ chia vì cộng đồng. Đó là lý do tại Hội chợ Xuân năm nay, nhiều trường học đã triển khai các phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tại Hội xuân 2026, Trường Mầm non Hoa Hồng trao quà Tết cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Ngọc

Dịp Hội xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Hương xuân Tết Việt - Tuổi thơ hôm nay”, Ban giám hiệu Trường mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) đã trao tặng 16 phần quà Tết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.

Trước đó 2 tuần, trường đã phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ tặng quà Tết cho trẻ mầm non thiệt thòi.

Cô Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Mỗi phần đóng góp dù ít hay nhiều đều chứa đựng tình cảm và tấm lòng sẻ chia. Đây là những bài học sống động giúp các con hiểu về giá trị của sự tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái và niềm vui khi được cho đi. Nhà trường tin rằng, khi được giáo dục về lòng nhân ái từ sớm, các con sẽ lớn lên với trái tim ấm áp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”.

Hội xuân 2026 của Trường mầm non Hoa Hồng trở nên rộn ràng hơn với hoạt động đập heo đất. Với hơn 18 triệu đồng quyên góp được, chương trình “Hương xuân Tết Việt - Tuổi thơ hôm nay” đã nối nhịp cầu yêu thương, vượt hơn 100 km đến với trẻ mầm non ở thôn 5, xã Pờ Tó.

Gần 80 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại điểm trường lẻ của Trường mầm non Sơn Ca đã nhận được quà Tết gồm quần áo, dép mới, bánh kẹo và phong bao lì xì.

Riêng tại Trường mầm non Sơn Ca (xã Pờ Tó), chương trình tặng quà Tết cho trẻ em khó khăn đã được duy trì suốt 10 năm nay, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm. Năm nay, 500 phần quà gồm bánh kẹo Tết, quần áo mới và thực phẩm đã được trao đến học sinh dân tộc thiểu số tại 5 điểm trường và gần 100 hộ nghèo trên địa bàn xã.



Gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cũng là hoạt động được Trường iSchool Quy Nhơn duy trì hằng năm. Tết Bính Ngọ 2026, toàn trường quyên góp được hơn 334 triệu đồng từ các hoạt động bán hàng ẩm thực, tổ chức trò chơi dân gian, phong trào nuôi heo đất và sự chung tay của phụ huynh học sinh. Trong vòng 2 tuần trước Tết, nhà trường đã trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông Gia Lai.

Giữa nhịp sống hiện đại đang cuốn đi nhiều giá trị nhân văn, việc đưa Tết truyền thống trở lại không gian trường học vừa là hoạt động trải nghiệm, vừa là cách “gieo” những hạt mầm văn hóa vào tâm hồn thế hệ trẻ. Đây cũng là tín hiệu cho một tương lai - nơi những giá trị Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ học trò.