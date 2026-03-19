Trung tâm thương mại Pleiku xuống cấp, tiểu thương lo lắng

(GLO)- Sau gần 30 năm hoạt động, Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn và việc buôn bán của tiểu thương. Các tiểu thương mong chính quyền sớm đầu tư, cải tạo Trung tâm thương mại Pleiku để ổn định kinh doanh.

Trung tâm thương mại (TTTM) Pleiku được xây dựng năm 1997 trên khu đất rộng hơn 16.000 m², đi vào hoạt động từ năm 1998. Đây từng là công trình thương mại lớn nhất tỉnh Gia Lai (cũ) với hơn 900 tiểu thương đăng ký kinh doanh đủ loại mặt hàng.

Khu trung tâm được chia thành 2 khu vực chính là nhà lồng và nhà lều. Nhà lồng gồm 2 tầng, kinh doanh các mặt hàng may mặc, giày dép, hóa mỹ phẩm; khu vực giữa buôn bán gạo, đậu, nông sản... Khu nhà lều chủ yếu bán thực phẩm tươi sống, hàng khô, rau củ quả và hàng ăn uống.

Thời kỳ sôi động, TTTM Pleiku không chỉ phục vụ người dân phố núi Pleiku mà còn là đầu mối cung ứng hàng hóa cho nhiều địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều hạng mục của TTTM đã xuống cấp. Mái tôn, trần nhà, xà gồ hư hỏng nặng nên mỗi khi mưa lớn, nước dột xuống các sạp hàng. Nhiều tiểu thương phải căng bạt, đặt thau để hứng nước. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Những tấm la phông bong tróc ở khu vực nhà lồng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: H.D

Bà Nguyễn Thị Kim Đào (tiểu thương kinh doanh ở lô 11 khu nhà lồng) chia sẻ: “Mỗi khi mưa là lo nước dột làm ướt hàng. Có chỗ trần mục nát, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các hộ kinh doanh và khách hàng. Chưa kể, mỗi khi mưa lớn, nước thoát chậm khiến TTTM trở nên lầy lội nên lượng khách vào mua hàng cũng giảm”.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp cũng khiến lượng người buôn bán giảm mạnh. Từ gần 900 tiểu thương đăng ký kinh doanh ban đầu, hiện TTTM chỉ còn hơn 400 tiểu thương hoạt động, chủ yếu vào buổi sáng.

Theo ông Bùi Kim Truyền - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý TTTM Pleiku, nhiều hạng mục công trình tại TTTM đã hết niên hạn sử dụng. Khu nhà lều quá hạn gần 10 năm, khu nhà lồng và khu làm việc cũng đã hết hạn 3 năm. Hệ thống thoát nước, xử lý rác thải, PCCC chưa đáp ứng yêu cầu.

“Ban Quản lý phải bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để phòng ngừa cháy nổ. Trước đây, địa phương đã hỗ trợ gần 600 triệu đồng để sửa chữa mái tôn, chống dột một số khu vực nhưng mới khắc phục được một phần. Việc duy trì hoạt động trong điều kiện xuống cấp là rất khó khăn” - ông Truyền thông tin.

Dự án tái xây dựng TTTM Pleiku đã được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư từ gần 13 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dù đã có nhà đầu tư quan tâm song các phương án đều chưa thành do vướng mắc về thiết kế và mặt bằng.

Trung tâm thương mại Pleiku (nhìn từ đường Nguyễn Thiện Thuật) đã xuống cấp sau gần 30 năm hoạt động. Ảnh: H.D

Trong bối cảnh các xã, phường thuộc TP Pleiku (cũ) hướng đến phát triển đô thị du lịch, dịch vụ, việc tái thiết TTTM Pleiku không chỉ cải thiện điều kiện kinh doanh mà còn góp phần tạo điểm nhấn đô thị. Nhiều tiểu thương kỳ vọng công trình sớm được đầu tư xây dựng lại.

Đã gần 30 năm gắn bó với TTTM Pleiku, bà Võ Thị Dung (tiểu thương tại lô 12 khu nhà lồng) bày tỏ: “Chúng tôi chỉ mong TTTM được xây dựng lại khang trang, sạch đẹp để yên tâm buôn bán. Nếu được xây dựng lại hiện đại hơn, chắc chắn TTTM sẽ trở lại sầm uất như trước”.