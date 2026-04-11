Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (từ ngày 5-1 đến 10-3); giai đoạn 2 thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội doanh nghiệp (từ ngày 10-3 đến 30-4).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Triển khai nhiệm vụ, tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ TĐTKT các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thống kê tỉnh phối hợp với các địa phương tuyên truyền về ý nghĩa cuộc tổng điều tra; hướng dẫn rà soát và tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong công tác TĐTKT năm 2026.

Kết quả, giai đoạn 1 triển khai đảm bảo kế hoạch với tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thu thập là 159.728 cơ sở, trong đó, phiếu mẫu 4.708 cơ sở, phiếu toàn bộ 155. 020 cơ sở (đạt 100%); thu thập thông tin 804 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng (đạt 100%) và 2 tổ hợp tác (đạt 100%).

Trưởng thống kê tỉnh Trương Quốc Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh Gia Lai năm 2026 báo cáo kết quả tổng điều tra. Ảnh: Hồng Thương

Ở giai đoạn 2, tính đến ngày 10-4, toàn tỉnh đã điều tra 5.318/19.689 doanh nghiệp (đạt 27% ). Trong đó, có 2.928 doanh nghiệp đã hoàn thành phiếu điều tra (đạt 14,87%), 4.222 doanh nghiệp đang kê khai (đạt 21,44%), 10.149 doanh nghiệp chưa kê khai (chiếm trên 51%).

Số đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã điều tra 12/44 phiếu (đạt 27,3%); số đơn vị hiệp hội đã điều tra 197/354 phiếu (đạt 55,6%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Tô Hoài Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện. Đáng chú ý là kết quả điều tra của tỉnh đang đạt trên mức bình quân chung của cả nước.

Trưởng đoàn công tác Tô Hoài Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc TĐTKT, Trưởng đoàn công tác yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt đến các thành phần tham gia và tập trung cao độ trong thực hiện các nhiệm vụ của cuộc tổng điều tra.

Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê tỉnh trong công tác triển khai thực hiện, đặc biệt là trong đôn đốc các doanh nghiệp kê khai thông tin phiếu điều tra.

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp cung cấp thông tin của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trưởng đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu lên hàng đầu trong thực hiện TĐTKT. Theo đó, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tính đầy đủ, chính xác, trung thực của số liệu; sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính để so sánh, kiểm soát chất lượng dữ liệu thu thập, nhất là các dữ liệu quản lý thuế, dữ liệu đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, tập trung kiểm tra dữ liệu chuyên sâu, số liệu tổng hợp để đánh giá kết quả Tổng điều tra nhằm bảo đảm số liệu chính xác, đầy đủ và nhất quán, tránh sai sót, lặp dữ liệu.

Qua đó, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ cuộc TĐTKT theo quy định; hoàn thành việc kiểm tra, xác minh, hoàn thành dữ liệu chuyên sâu giai đoạn 1 trước ngày 15-4 và giai đoạn 2 trước ngày 15-5.

Đoàn kiểm tra công tác kê khai thông tin phiếu điều tra tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Hồng Thương

Dịp này, Đoàn đã đến kiểm tra công tác kê khai thông tin phiếu điều tra tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) và Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông).

Tại các nơi kiểm tra, Đoàn đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong phối hợp việc kê khai thông tin; đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công tác kê khai theo thời gian quy định.