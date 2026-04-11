Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (từ ngày 5-1 đến 10-3); giai đoạn 2 thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội doanh nghiệp (từ ngày 10-3 đến 30-4).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Triển khai nhiệm vụ, tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ TĐTKT các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thống kê tỉnh phối hợp với các địa phương tuyên truyền về ý nghĩa cuộc tổng điều tra; hướng dẫn rà soát và tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong công tác TĐTKT năm 2026.

Kết quả, giai đoạn 1 triển khai đảm bảo kế hoạch với tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thu thập là 159.728 cơ sở, trong đó, phiếu mẫu 4.708 cơ sở, phiếu toàn bộ 155. 020 cơ sở (đạt 100%); thu thập thông tin 804 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng (đạt 100%) và 2 tổ hợp tác (đạt 100%).

Trưởng thống kê tỉnh Trương Quốc Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh Gia Lai năm 2026 báo cáo kết quả tổng điều tra. Ảnh: Hồng Thương

Ở giai đoạn 2, tính đến ngày 10-4, toàn tỉnh đã điều tra 5.318/19.689 doanh nghiệp (đạt 27% ). Trong đó, có 2.928 doanh nghiệp đã hoàn thành phiếu điều tra (đạt 14,87%), 4.222 doanh nghiệp đang kê khai (đạt 21,44%), 10.149 doanh nghiệp chưa kê khai (chiếm trên 51%).

Số đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã điều tra 12/44 phiếu (đạt 27,3%); số đơn vị hiệp hội đã điều tra 197/354 phiếu (đạt 55,6%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Tô Hoài Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện. Đáng chú ý là kết quả điều tra của tỉnh đang đạt trên mức bình quân chung của cả nước.

Trưởng đoàn công tác Tô Hoài Nam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng cuộc TĐTKT, Trưởng đoàn công tác yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt đến các thành phần tham gia và tập trung cao độ trong thực hiện các nhiệm vụ của cuộc tổng điều tra.

Các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê tỉnh trong công tác triển khai thực hiện, đặc biệt là trong đôn đốc các doanh nghiệp kê khai thông tin phiếu điều tra.

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phối hợp cung cấp thông tin của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trưởng đoàn công tác cũng đề nghị tỉnh Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu lên hàng đầu trong thực hiện TĐTKT. Theo đó, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tính đầy đủ, chính xác, trung thực của số liệu; sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính để so sánh, kiểm soát chất lượng dữ liệu thu thập, nhất là các dữ liệu quản lý thuế, dữ liệu đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, tập trung kiểm tra dữ liệu chuyên sâu, số liệu tổng hợp để đánh giá kết quả Tổng điều tra nhằm bảo đảm số liệu chính xác, đầy đủ và nhất quán, tránh sai sót, lặp dữ liệu.

Qua đó, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ cuộc TĐTKT theo quy định; hoàn thành việc kiểm tra, xác minh, hoàn thành dữ liệu chuyên sâu giai đoạn 1 trước ngày 15-4 và giai đoạn 2 trước ngày 15-5.

Đoàn kiểm tra công tác kê khai thông tin phiếu điều tra tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Hồng Thương

Dịp này, Đoàn đã đến kiểm tra công tác kê khai thông tin phiếu điều tra tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) và Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông).

Tại các nơi kiểm tra, Đoàn đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong phối hợp việc kê khai thông tin; đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công tác kê khai theo thời gian quy định.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

