Kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đạt hơn 2,14 tỷ USD

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai đạt hơn 2,14 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: theo dõi sát diễn biến thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA); phát triển dịch vụ logistics; nâng cao tỷ trọng chế biến sâu và tăng năng lực thích ứng của doanh nghiệp nhằm duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026 sẽ đạt hơn 1,35 tỷ USD, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra của cả năm với khoảng 3,5 tỷ USD.