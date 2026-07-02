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Kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đạt hơn 2,14 tỷ USD

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai đạt hơn 2,14 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: theo dõi sát diễn biến thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA); phát triển dịch vụ logistics; nâng cao tỷ trọng chế biến sâu và tăng năng lực thích ứng của doanh nghiệp nhằm duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

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Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026 sẽ đạt hơn 1,35 tỷ USD, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra của cả năm với khoảng 3,5 tỷ USD.

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