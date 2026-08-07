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Cháy chợ, hàng hóa trong ki-ốt được bồi thường theo bảo hiểm nào?

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Khi xảy ra cháy chợ, không phải mọi hàng hóa trong các ki-ốt đều được bảo hiểm bồi thường. Việc chi trả phụ thuộc vào đối tượng, phạm vi bảo hiểm và các điều khoản trong hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại phát sinh từ rủi ro cháy, nổ xảy ra với đối tượng bảo hiểm.

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Không phải toàn bộ hàng hóa của các tiểu thương trong chợ đều mặc nhiên được bồi thường khi xảy ra cháy. Ảnh minh họa: ChatGPT

Đối tượng này bao gồm nhà, công trình và tài sản gắn liền với công trình; máy móc, thiết bị; đồng thời bao gồm các loại hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, nếu các tài sản này thuộc phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng.

Điều đó đồng nghĩa, không phải toàn bộ hàng hóa của các tiểu thương trong chợ đều mặc nhiên được bồi thường khi xảy ra cháy. Nếu ban quản lý chợ hoặc chủ đầu tư là bên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng hợp đồng chỉ bảo hiểm đối với nhà chợ, công trình và tài sản thuộc quyền quản lý của đơn vị này thì hàng hóa của các hộ kinh doanh sẽ không thuộc phạm vi bồi thường.

Ngược lại, nếu hàng hóa của tiểu thương đã được kê khai là đối tượng bảo hiểm hoặc tiểu thương tự tham gia bảo hiểm cho hàng hóa của mình thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xem xét bồi thường theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Mức bồi thường cũng không được xác định theo giá trị thiệt hại thực tế một cách tuyệt đối mà căn cứ vào số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm và các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, sau khi doanh nghiệp bảo hiểm giám định tổn thất và xác định vụ cháy thuộc phạm vi bảo hiểm.

Theo các chuyên gia pháp lý, để bảo đảm quyền lợi, các tiểu thương nên kiểm tra kỹ hợp đồng bảo hiểm của ban quản lý chợ để biết hàng hóa của mình có thuộc đối tượng được bảo hiểm hay không.

Trường hợp kinh doanh hàng hóa có giá trị lớn, việc chủ động tham gia bảo hiểm tài sản hoặc bảo hiểm hàng hóa riêng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính nếu không may xảy ra cháy nổ.

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