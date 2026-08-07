Gia Lai công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 7-8, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ TĐTKT năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thống kê tỉnh và kết nối trực tuyến đến các Thống kê cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc, giám sát viên cấp tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh - cho biết: Cuộc tổng điều tra được triển khai theo Quyết định số 3100/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Theo ông Hùng, TĐTKT năm 2026 được thực hiện trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm thu thập đầy đủ, khách quan dữ liệu về các cơ sở kinh tế; phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê, đánh giá thực trạng nền kinh tế và làm căn cứ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương.

Kết quả, toàn tỉnh đã hoàn thành điều tra 160.953 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 19.064 doanh nghiệp, hợp tác xã; 331 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội và 840 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Toàn bộ dữ liệu sau thu thập được kiểm tra, xác minh, làm sạch, nghiệm thu và bàn giao theo quy định.

Đáng chú ý, Gia Lai hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc sớm hơn khoảng 7 tháng so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tính đồng bộ của thông tin.

Qua kết quả sơ bộ, quy mô nền kinh tế của tỉnh tiếp tục mở rộng. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 13.367 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 41,2% so với năm 2020; thu hút hơn 225 nghìn lao động; tổng nguồn vốn đạt trên 581 nghìn tỷ đồng, doanh thu thuần đạt trên 418 nghìn tỷ đồng.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực; các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và một số ngành có lợi thế tiếp tục phát triển.

Trưởng Thống kê tỉnh Phan Quốc Hùng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả triển khai. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Kết quả công bố mới là số liệu sơ bộ và cần tiếp tục được rà soát, xác minh, làm sạch theo hướng dẫn của Trung ương; đối chiếu với kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021, hệ thống số liệu thống kê chính thức và các nguồn dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm tính chính xác, thống nhất trước khi công bố chính thức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thống kê tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hồ sơ, biên soạn các ấn phẩm và báo cáo phân tích chuyên sâu. Các sở, ngành phối hợp đối chiếu, xác nhận thông tin, nghiên cứu kết quả điều tra để phục vụ xây dựng, điều chỉnh cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực.

UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, xác minh các trường hợp còn chênh lệch, đồng thời khai thác hiệu quả kết quả điều tra phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi có kết quả chính thức, Thống kê tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức khai thác, phân tích sâu theo ngành, lĩnh vực, loại hình kinh tế và địa bàn; chuyển dữ liệu thành các báo cáo, sản phẩm thông tin phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể của Thống kê tỉnh đã có nhiều đóng góp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai TTĐTKT năm 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho Thống kê tỉnh Gia Lai và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai TĐTKT năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân đã có nhiều đóng góp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai TĐTKT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.