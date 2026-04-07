(GLO)- Từ ngày 5 đến 7-4, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ghi hình phim tài liệu “Lễ Thanh minh ở miếu Thanh Minh” tại phường An Khê nhằm lưu giữ và quảng bá một nghi lễ truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa.

Toàn bộ hình ảnh trong phim được ghi nhận trực tiếp từ lễ cúng thực tế, không dàn dựng, không can thiệp nội dung hay bổ sung hình ảnh ngoài nghi lễ, nhằm bảo đảm tính chân xác và khách quan.

Ban nghi lễ miếu Thanh Minh thực hiện các nghi thức trong lễ cúng Thanh minh, phục vụ quá trình ghi hình phim tài liệu. Ảnh: Thế Huynh

Yêu cầu này cũng phù hợp với tiêu chí sản xuất phim tài liệu về di sản văn hóa phi vật thể: tôn trọng không gian linh thiêng, phản ánh trung thực diễn trình nghi lễ và đời sống văn hóa cộng đồng.

Phim tài liệu do Bảo tàng Pleiku chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và UBND phường An Khê thực hiện. Nội dung tập trung tái hiện đầy đủ các nghi thức chính của lễ Thanh minh tại miếu Thanh Minh-di tích lịch sử cấp tỉnh, qua đó góp phần làm rõ giá trị văn hóa, tín ngưỡng và ý nghĩa cộng đồng của nghi lễ này.

Các nghệ sĩ đoàn tuồng Nhơn Hưng biểu diễn phục vụ người dân trong lễ cúng Thanh minh. Ảnh: Xuyên Đơn

Việc ghi hình chính lễ diễn ra đúng dịp Thanh minh (tương ứng ngày 18-19/2 âm lịch), sau đó phim sẽ được dựng hậu kỳ, hoàn thiện trong tháng 4 và dự kiến phát sóng vào tháng 7-2026 trên các nền tảng truyền hình và mạng xã hội.

Theo ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng Pleiku, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Thông qua dự án, ngành Văn hóa kỳ vọng không chỉ lưu giữ một thực hành nghi lễ truyền thống đang tồn tại trong đời sống, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản, đồng thời tạo thêm chất liệu phục vụ quảng bá du lịch văn hóa.