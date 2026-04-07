Ghi hình phim tài liệu “Lễ Thanh minh ở miếu Thanh Minh”

(GLO)- Từ ngày 5 đến 7-4, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ghi hình phim tài liệu “Lễ Thanh minh ở miếu Thanh Minh” tại phường An Khê nhằm lưu giữ và quảng bá một nghi lễ truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa.

Toàn bộ hình ảnh trong phim được ghi nhận trực tiếp từ lễ cúng thực tế, không dàn dựng, không can thiệp nội dung hay bổ sung hình ảnh ngoài nghi lễ, nhằm bảo đảm tính chân xác và khách quan.

anh-the-huynh.jpg
Ban nghi lễ miếu Thanh Minh thực hiện các nghi thức trong lễ cúng Thanh minh, phục vụ quá trình ghi hình phim tài liệu. Ảnh: Thế Huynh

Yêu cầu này cũng phù hợp với tiêu chí sản xuất phim tài liệu về di sản văn hóa phi vật thể: tôn trọng không gian linh thiêng, phản ánh trung thực diễn trình nghi lễ và đời sống văn hóa cộng đồng.

Phim tài liệu do Bảo tàng Pleiku chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và UBND phường An Khê thực hiện. Nội dung tập trung tái hiện đầy đủ các nghi thức chính của lễ Thanh minh tại miếu Thanh Minh-di tích lịch sử cấp tỉnh, qua đó góp phần làm rõ giá trị văn hóa, tín ngưỡng và ý nghĩa cộng đồng của nghi lễ này.

img-9817.jpg
Các nghệ sĩ đoàn tuồng Nhơn Hưng biểu diễn phục vụ người dân trong lễ cúng Thanh minh. Ảnh: Xuyên Đơn

Việc ghi hình chính lễ diễn ra đúng dịp Thanh minh (tương ứng ngày 18-19/2 âm lịch), sau đó phim sẽ được dựng hậu kỳ, hoàn thiện trong tháng 4 và dự kiến phát sóng vào tháng 7-2026 trên các nền tảng truyền hình và mạng xã hội.

Theo ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng Pleiku, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Thông qua dự án, ngành Văn hóa kỳ vọng không chỉ lưu giữ một thực hành nghi lễ truyền thống đang tồn tại trong đời sống, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản, đồng thời tạo thêm chất liệu phục vụ quảng bá du lịch văn hóa.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các thung lũng ở Quy Nhơn xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Trong cuốn "Du ký Trung kỳ theo đường cái quan", Camille Paris - nhà khảo cổ người Pháp từng tham gia xây dựng đường điện báo tại Trung Kỳ giai đoạn 1885-1889 đã nhắc đến 2 thung lũng nổi tiếng của Quy Nhơn xưa: thung lũng Công và thung lũng Gà.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Lễ cúng Quý Xuân tại tổ đình An Khê

Văn hóa

(GLO)- Sáng 28-3 (tức mùng 10 tháng 2 âm lịch), tại đình An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ đình tổ chức lễ cúng Quý Xuân trong không gian linh thiêng, rộn ràng tiếng chiêng, trống giữa tiết trời đẹp nhất của mùa xuân.

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

Văn hóa

(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

Văn hóa

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

null