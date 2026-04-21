Bảo đảm 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực

MỘC TRÀ (theo VGP News, Công Thương)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031.

Đề án chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026-2028, tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành để có đủ năng lực cơ bản thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đề án hướng tới mục tiêu bảo đảm đến hết năm 2028 có 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành. Ảnh: L.N

Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm (mới) đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành; bảo đảm đến hết năm 2028 có 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành.

Đồng thời, bảo đảm 50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực; bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2029-2031, tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trang bị kỹ năng bổ trợ, chuyên sâu phục vụ quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã; bảo đảm 50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, đến hết năm 2031 có 100% cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, năng lực phát triển trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài các nội dung cũng như chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Đề án này, công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với công chức cấp xã vẫn được triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Việt Nam – Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác

Sau cuộc hội đàm sáng nay (15/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như: kiểm dịch thực vật, đường sắt, thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới…

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

