Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Tối 21 - 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” gắn với Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Một tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu biểu diễn tại hội thi.

Hội thi thu hút sự tham gia của 15 đội đến từ 15 lớp thuộc Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, thu hút 415 học sinh tham gia biểu diễn.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô, bạn bè và gia đình.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi lớp 5B với tiết mục Đức Thánh Trần.

Nhiều tiết mục để lại ấn tượng với khán giả như: Rạng danh hào khí Việt, Lửa trong tim ta, Đường lên phía trước, Em là mầm non của Đảng, Đức Thánh Trần, Sắc màu dân ca Nam Bộ, Chữ đẹp mà nết càng ngoan…

Ban giám khảo đánh giá các tiết mục dự thi dựa trên các tiêu chí: nội dung, chủ đề; kỹ thuật biểu diễn, động tác phù hợp với nhạc điệu; sự phối hợp giữa các thành viên; trang phục và hình thức thể hiện.

Ban tổ chức trao giải nhì cho 2 đội thi lớp 3B và 4A.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các đội thi.

Trong đó, giải nhất thuộc về lớp 5B với tiết mục Đức Thánh Trần; 2 giải nhì được trao cho lớp 3B với tiết mục Daddy và lớp 4A với tiết mục Khí phách Việt Nam.