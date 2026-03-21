Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Học sinh Trường THPT Lê Lợi tham gia Hội trại thắp lửa Tháng Thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
(GLO)- Tối 20-3, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, gần 1.700 học sinh Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) đã tham gia Hội trại truyền thống lần thứ II - 2026. 

Hội trại có chủ đề "Tiếp bước cha anh" với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là chương trình giao lưu văn nghệ sôi động, thể hiện tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, hội thi thiết kế, trình diễn thời trang tái chế của khối 12 đã mang đến những trang phục ấn tượng, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngay sau đó, phần lửa trại với chủ đề “Tình bạn đẹp” đã thu hút đông đảo trại sinh tham gia. Trong ánh lửa bập bùng, các đoàn viên, thanh niên hào hứng hòa mình vào nhịp xoang, những bài hát rộn ràng tràn ngập năng lượng tuổi trẻ.

Các đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Lợi chung vui quanh lửa trại. Ảnh: Huy Bắc

Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Thanh niên mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, lành mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Tỉnh đoàn khởi động Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Chuyển động trẻ

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

