Học sinh Trường THPT Lê Lợi tham gia Hội trại thắp lửa Tháng Thanh niên

(GLO)- Tối 20-3, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, gần 1.700 học sinh Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) đã tham gia Hội trại truyền thống lần thứ II - 2026.

Hội trại có chủ đề "Tiếp bước cha anh" với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là chương trình giao lưu văn nghệ sôi động, thể hiện tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, hội thi thiết kế, trình diễn thời trang tái chế của khối 12 đã mang đến những trang phục ấn tượng, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Ngay sau đó, phần lửa trại với chủ đề “Tình bạn đẹp” đã thu hút đông đảo trại sinh tham gia. Trong ánh lửa bập bùng, các đoàn viên, thanh niên hào hứng hòa mình vào nhịp xoang, những bài hát rộn ràng tràn ngập năng lượng tuổi trẻ.

Các đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Lợi chung vui quanh lửa trại. Ảnh: Huy Bắc

Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Thanh niên mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, lành mạnh.