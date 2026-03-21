(GLO)- Tối 20-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã khai mạc giải bóng đá chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Anh Trần Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: M.N

Giải được tổ chức tại sân bóng đá của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Tham gia giải gồm có 8 đội gồm: Gym Nghĩa Hà FC, Hoàng Thi Transport FC, FC Family 2026, Đam mê Club, Hoàng Khôi FC, 6H Team FC, Next Era FC và FPT Polytechnic FC.

Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết, chung kết.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: M.N

Giải được tổ chức từ ngày 20-3 đến 29-3. Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các đội bóng đạt thành tích cao. Đồng thời, trao các giải cá nhân: vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Các đội bóng tranh tài với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng kịch tính. Ảnh: M.N

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tranh tài với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng kịch tính, tạo bầu không khí sôi nổi và hấp dẫn ngay từ những trận đấu đầu tiên của giải.