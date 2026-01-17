Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Thế giới trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Phát động Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế “Viet Culture in Motion” dành cho giới trẻ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo TTXVN, Nhân Dân)

(GLO)- Ngày 16-1, Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế “Viet Culture in Motion” chính thức được phát động tại Việt Nam và nhiều quốc gia.

Đây là sự kiện văn hóa – điện ảnh đầu tiên trên thế giới tập trung chuyên biệt vào đề tài văn hóa Việt Nam, với các chương trình trình chiếu dự kiến diễn ra tại 3 quốc gia châu Âu gồm Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Séc và Vương quốc Bỉ.

Liên hoan phim do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Văn hóa ART SPACE (Cộng hòa Pháp) tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án văn hóa quốc tế Toucher Arts – sáng kiến nhằm kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới thông qua góc nhìn sáng tạo của người trẻ.

lien-hoan-phim-ngan-quoc-te.jpg
Ảnh minh họa.

Sự kiện có sự phối hợp và đồng hành của nhiều đối tác văn hóa, giáo dục và nghệ thuật trong nước và quốc tế như Viện Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud (Pháp), Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội), Le Village Français, tổ chức Mova Land (Cộng hòa Séc)…

Liên hoan được tổ chức với mục tiêu khuyến khích các nhà làm phim trẻ kể câu chuyện về Việt Nam theo cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo và giàu cảm xúc. Các tác phẩm dự thi được chia thành hai hạng mục: phim tài liệu ngắn dưới 10 phút và phim tài liệu ngắn dưới 40 phút. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 16-1 đến hết ngày 5-4; kết quả dự kiến công bố vào cuối tháng 5.

Liên hoan hướng tới các nhà làm phim trẻ dưới 30 tuổi, bao gồm cả những đối tượng không chuyên như học sinh, sinh viên và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo mong muốn thử sức với điện ảnh.

Các tác phẩm được tuyển chọn sẽ tham gia chuỗi chiếu phim tại các rạp ở Paris và Lorient (Cộng hòa Pháp), Praha (Cộng hòa Séc) và Brussels (Vương quốc Bỉ) từ ngày 11-6 đến ngày 5-7, kèm theo các hoạt động triển lãm nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trao đổi chuyên môn.

