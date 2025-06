Cấp căn cước, định danh điện tử mức 2 cho 205 người dân xã Hà Đông

(GLO)- Sáng 11-6, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa cử một tổ công tác lưu động đến xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) để cấp căn cước, định danh điện tử mức 2 cho người dân trên địa bàn.

Được biết, xã Hà Đông hiện có hơn 90% là người dân tộc thiểu số với điều kiện kinh tế khó khăn, khoảng cách xa xôi với trung tâm huyện Đak Đoa nên nhiều người chưa thực hiện việc cấp căn cước, định danh điện tử mức 2.

Hơn 200 người dân ở xã Hà Đông đã được cấp căn cước, định danh điện tử. Ảnh: Trung Thành

Do đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cử tổ công tác lưu động phối hợp với UBND xã, Công an xã tiến hành cấp căn cước, định danh điện tử mức 2 cho người dân ngay tại trụ sở Công an xã Hà Đông nhằm tạo sự thuận tiện cho bà con.

Nhờ sự vận động, tuyên truyền của các lực lượng, đông đảo người dân xã Hà Đông đã đến để được cấp căn cước, định danh điện tử mức 2. Lực lượng Công an cũng phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân các thủ tục về hộ tịch, giấy khai sinh, làm sạch dữ liệu dân cư… Một số người dân đau ốm, già yếu được lực lượng Công an đến tận nhà để hỗ trợ.

Kết quả, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã tiến hành cấp căn cước, định danh điện tử cho 205 trường hợp. Đây là hoạt động thiết thực giúp người dân vùng sâu, vùng xa hoàn tất các thủ tục giấy tờ cá nhân thiết yếu cũng như góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trong Đề án 06 của Chính phủ.