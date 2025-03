Giảm tải “ùn tắc” cho bộ phận cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Sau khi thực hiện chủ trương giải thể Công an cấp huyện, toàn tỉnh Gia Lai chỉ còn 1 đầu mối cấp căn cước công dân, định danh điện tử nên dẫn đến tình trạng quá tải. Theo đó, lực lượng Công an đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để giảm tải “ùn tắc”, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cuối tháng 2-2025, Công an tỉnh tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để chuẩn bị các điều kiện cho giải thể Công an cấp huyện. Trong đó, 17 đơn vị Công an cấp huyện đã đồng loạt bàn giao máy móc, thiết bị liên quan đến việc cấp CCCD, định danh điện tử về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh).

Trước kia, người dân có nhu cầu cấp CCCD, định danh điện tử có thể đến bộ phận một cửa của các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, sau khi Công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao máy móc, thiết bị, người dân chỉ còn đầu mối duy nhất là Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) tại địa chỉ 64 Hùng Vương, TP. Pleiku.

Từ 18 đầu mối nay được thu về 1 đầu mối đã khiến bộ phận này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Dù đơn vị đã bố trí việc bốc số theo thứ tự để đảm bảo khoa học, công bằng song hầu như không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Để giảm tải “ùn tắc”, lực lượng Công an thực hiện cấp căn cước công dân và định danh điện tử cho người dân cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Ảnh: L.V.N

Theo ghi nhận của P.V, Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD tiến hành cho người dân bốc số từ lúc 6 giờ 50 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, từ khoảng 9 giờ, thậm chí là lúc 8 giờ, đơn vị này đã phải treo bảng “Hết số”, dù còn rất đông người dân chờ đợi.

Trong số này có nhiều người từ các địa bàn khá xa và có nhu cầu cấp thiết song không kịp bốc số dẫn đến phải chờ đợi gây bất tiện. Lúc này, cán bộ tại đơn vị buộc phải ra thông báo để người dân sắp xếp thời gian đến làm thủ tục sau.

Trung tá Đỗ Trung Thành-Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD-cho biết: Những ngày qua, Công an các địa phương đã bàn giao máy móc, thiết bị nên tạm dừng thu nhập hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử ở bộ phận một cửa cấp huyện. Do đó, số lượng người dân đến địa chỉ 64 Hùng Vương, TP. Pleiku để làm thủ tục này tăng đột biến.

Xác định đây là nhu cầu cấp thiết, chính đáng của người dân, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp để nhanh chóng giải quyết, giảm tải “ùn tắc”, tránh tập trung đông người. Theo đó, mỗi ngày, đơn vị làm việc xuyên suốt từ 7 giờ đến 20 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần phục vụ người dân với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”.

Mỗi ngày bộ phận cấp Căn cước, Định danh điện tử xử lý được khoảng 300 trường hợp. Ảnh: L.V.N

Cũng theo Trung tá Thành, đơn vị được cấp 2 bộ máy để phục vụ công tác chuyên môn. Mỗi ngày, đơn vị giải quyết khoảng 100 bộ hồ sơ cấp CCCD và 200 bộ hồ sơ cấp định danh điện tử. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành rà soát những trường hợp ưu tiên, trường hợp người dân có nhu cầu thực sự cần thiết để ưu tiên làm thủ tục trước.

“Người dân cũng không nên quá lo lắng vì hiện tại có nhiều giấy tờ có giá trị sử dụng tương đương trong các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính khác như bằng lái xe, đặc biệt là ứng dụng VNeID. Do đó, khi không thực sự cần thiết thì người dân không nên tập trung về địa chỉ 64 Hùng Vương để làm CCCD, định danh điện tử trong dịp này”-Trung tá Thành nhấn mạnh.

Trung tá Đỗ Trung Thành cho biết thêm: Đơn vị sẽ tiến hành khảo sát thực tế ở các địa phương để tham mưu Công an tỉnh lập các tổ cấp CCCD, định danh điện tử cho người dân ở tuyến huyện trong thời gian tới. Thời gian cụ thể và địa điểm ở từng khu vực sẽ được thông báo rộng rãi đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Với nỗ lực làm việc năng suất, hiệu quả, linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại đây, nhiều người đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Anh Nguyễn Vũ Phụng (tổ 6, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi đưa cha đến làm hồ sơ cấp CCCD. Thấy cha tôi bị ốm phải ngồi xe lăn, các cán bộ ở đây liền ưu tiên làm cho ông mà không phải chờ đợi quá lâu. Dù cha tôi không còn viết được, lấy dấu vân tay cũng rất khó khăn nhưng các cán bộ đã hướng dẫn tận tình để hoàn thành việc cấp CCCD cho ông”.

Còn bà Tạ Thị Thu Hồng (tổ 9, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì cho hay: “Căn cước công dân của tôi hết hạn nên xin cấp lại. Tôi tranh thủ lên sớm một chút nên cũng được bố trí làm luôn không phải đợi lâu, chỉ cần mang theo CCCD cũ và lăn tay, chụp ảnh lại khá nhanh gọn”.