Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phụ nữ Gia Lai chủ động ứng dụng công nghệ số, làm chủ kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Với sự chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ số, nhiều phụ nữ ở vùng quê Gia Lai từng bước mở rộng thị trường, làm chủ kinh tế. Cùng với đó, các cấp hội Phụ nữ tiếp thêm động lực bằng nhiều hoạt động, giúp phong trào lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Chủ động bắt nhịp số

Trong thời gian nghỉ sinh và chăm sóc liên tiếp 2 con nhỏ, trước yêu cầu thay đổi của thị trường lao động, chị Nguyễn Thị Thanh Trà (ở xã Tuy Phước Bắc) nhận ra nếu muốn quay lại làm việc phải cập nhật rất nhiều kiến thức, kỹ năng. Vì thế, chị quyết định mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng mẹ và bé để vừa tự chủ kinh tế vừa có thể dành thời gian cho con.

“Khi bắt đầu khởi nghiệp, có nhiều thứ phát sinh mình chưa lường trước nhưng cứ đi rồi sẽ đến, mọi thứ dần ổn. Ngoài bán trực tiếp, tôi còn livestream trên các nền tảng, ban đầu cũng ngượng vì giọng hơi cứng, nhưng làm nhiều thì quen”, chị Trà chia sẻ.

Đối với chị Hồ Thị Như Thủy (ở xã An Lão), công nghệ đã trở thành cầu nối giúp các sản vật quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chuyên kinh doanh mật ong, cá niên, heo đen, gà vườn..., chị đã mở rộng tệp khách hàng của mình nhờ vào mạng xã hội. Chị Thủy cho biết, để làm được điều đó, chị đã dành thời gian tự học cách quảng bá, giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng qua các nền tảng trực tuyến.

1.jpg
Chị Linh chuẩn bị đơn hàng bán lẻ giao cho shipper. Ảnh: T.K

Tận dụng nền tảng số, chị Đặng Thị Ngọc Linh - chủ xưởng may quần áo trẻ em Ngọc Linh ở xã Tuy Phước - đã chuyển hướng từ kênh bán sỉ sang bán lẻ trực tuyến. Trước đây, chị chủ yếu nhận may đồng phục, quần áo theo đơn đặt hàng của các trường học, doanh nghiệp, cửa hàng thời trang. Khi thị trường bán sỉ có dấu hiệu chững lại, chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên TikTok Shop để tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

Không dừng lại ở đó, chị còn đầu tư phòng livestream chuyên nghiệp để giới thiệu mẫu mã mới, tư vấn trực tuyến. Xuất thân là một kế toán, chị Linh tính toán, sắp xếp và điều hành công việc khoa học, nhờ vậy vẫn duy trì ổn định dù thị trường còn nhiều khó khăn.

2.jpg
Phòng livestream được chị Linh đầu tư để giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng. Ảnh: T.K

“Điều quan trọng nhất khi kinh doanh trên nền tảng số là sự bền bỉ. Khách hàng ngày nay quan tâm nhiều đến sự tin cậy. Vì vậy, tôi luôn cố gắng xuất hiện thường xuyên, chia sẻ thật và tư vấn tận tình. Nhờ thế, sản phẩm của mình mới được nhiều người biết đến hơn”, chị Linh nhấn mạnh.

Đồng hành lan tỏa

Nếu như sự chủ động, kiên trì giúp từng cá nhân thay đổi cuộc sống, thì chính sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở đã biến những câu chuyện riêng lẻ thành phong trào chung, góp phần lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng.

Tại xã Tuy Phước, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho hội viên. Các chi hội lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ, hướng dẫn hội viên sử dụng thiết bị thông minh, tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ sản xuất, đời sống. Hội cũng tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng internet an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp, kinh doanh.

4.jpg
Đa dạng đặc sản địa phương tại phiên chợ chuyển đổi số. Ảnh: T.K

Mới đây, Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc tổ chức Phiên chợ chuyển đổi số - mô hình sáng tạo, mang tính ứng dụng cao, thể hiện vai trò tiên phong của phụ nữ trong thời đại công nghệ số. Phiên chợ quy tụ 12 gian hàng của 26 chi hội, trưng bày đa dạng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, nông sản sạch… Mỗi sản phẩm, từ chiếc bánh tráng thủ công, hũ mắm cá cơm, đến giỏ quà nông sản đóng gói tinh tế, đều mang đậm dấu ấn khéo léo, sáng tạo của phụ nữ nơi đây.

Điểm nhấn là việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Các gian hàng đều có mã QR để khách quét và thanh toán qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng. Đây là bước chuyển từ sản xuất, kinh doanh truyền thống sang mô hình hiện đại, bắt kịp xu hướng số hóa; đồng thời giúp người dân trải nghiệm hình thức giao dịch tiện lợi, an toàn.

3.jpg
Thanh toán không tiền mặt tại Phiên chợ chuyển đổi số. Ảnh: T.K

Bà Phạm Thị Hồng Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc, khẳng định, phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể của tiến trình chuyển đổi số, nhất là trong kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác. Sự chủ động, sáng tạo trong từng sản phẩm, từng giao dịch số là minh chứng cho hình ảnh “phụ nữ thời đại mới” - tự tin, bản lĩnh, hiện đại và thích ứng linh hoạt.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Phóng sự - Ký sự

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Phóng sự - Ký sự

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Phóng sự - Ký sự

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Đời sống

(GLO)-Tham gia lớp tìm hiểu kiến thức, học cách chăm sóc mẹ và bé… người trẻ ngày càng chú trọng chuẩn bị từ sớm cho hành trình làm cha mẹ. Sự chuẩn bị kỹ càng ấy không chỉ giúp họ yên tâm khi mang thai mà còn vững vàng, tích cực hơn trong từng bước đón con chào đời.

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện mục tiêu: 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước và tài khoản VNeID; 100% cơ quan, tổ chức có tài khoản VNeID. Phương châm hỗ trợ là: Đến tận nơi, giúp tận tay.

Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Đời sống

(GLO)- Từ đầu tháng 7 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đủ điều kiện làm thủ tục thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn là sự ghi nhận, sẻ chia đầy nhân văn từ Nhà nước.

null