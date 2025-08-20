Phụ nữ Gia Lai chủ động ứng dụng công nghệ số, làm chủ kinh tế

(GLO)-Với sự chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ số, nhiều phụ nữ ở vùng quê Gia Lai từng bước mở rộng thị trường, làm chủ kinh tế. Cùng với đó, các cấp hội Phụ nữ tiếp thêm động lực bằng nhiều hoạt động, giúp phong trào lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Chủ động bắt nhịp số

Trong thời gian nghỉ sinh và chăm sóc liên tiếp 2 con nhỏ, trước yêu cầu thay đổi của thị trường lao động, chị Nguyễn Thị Thanh Trà (ở xã Tuy Phước Bắc) nhận ra nếu muốn quay lại làm việc phải cập nhật rất nhiều kiến thức, kỹ năng. Vì thế, chị quyết định mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng mẹ và bé để vừa tự chủ kinh tế vừa có thể dành thời gian cho con.

“Khi bắt đầu khởi nghiệp, có nhiều thứ phát sinh mình chưa lường trước nhưng cứ đi rồi sẽ đến, mọi thứ dần ổn. Ngoài bán trực tiếp, tôi còn livestream trên các nền tảng, ban đầu cũng ngượng vì giọng hơi cứng, nhưng làm nhiều thì quen”, chị Trà chia sẻ.

Đối với chị Hồ Thị Như Thủy (ở xã An Lão), công nghệ đã trở thành cầu nối giúp các sản vật quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chuyên kinh doanh mật ong, cá niên, heo đen, gà vườn..., chị đã mở rộng tệp khách hàng của mình nhờ vào mạng xã hội. Chị Thủy cho biết, để làm được điều đó, chị đã dành thời gian tự học cách quảng bá, giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng qua các nền tảng trực tuyến.

Chị Linh chuẩn bị đơn hàng bán lẻ giao cho shipper. Ảnh: T.K

Tận dụng nền tảng số, chị Đặng Thị Ngọc Linh - chủ xưởng may quần áo trẻ em Ngọc Linh ở xã Tuy Phước - đã chuyển hướng từ kênh bán sỉ sang bán lẻ trực tuyến. Trước đây, chị chủ yếu nhận may đồng phục, quần áo theo đơn đặt hàng của các trường học, doanh nghiệp, cửa hàng thời trang. Khi thị trường bán sỉ có dấu hiệu chững lại, chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên TikTok Shop để tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

Không dừng lại ở đó, chị còn đầu tư phòng livestream chuyên nghiệp để giới thiệu mẫu mã mới, tư vấn trực tuyến. Xuất thân là một kế toán, chị Linh tính toán, sắp xếp và điều hành công việc khoa học, nhờ vậy vẫn duy trì ổn định dù thị trường còn nhiều khó khăn.

Phòng livestream được chị Linh đầu tư để giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng. Ảnh: T.K

“Điều quan trọng nhất khi kinh doanh trên nền tảng số là sự bền bỉ. Khách hàng ngày nay quan tâm nhiều đến sự tin cậy. Vì vậy, tôi luôn cố gắng xuất hiện thường xuyên, chia sẻ thật và tư vấn tận tình. Nhờ thế, sản phẩm của mình mới được nhiều người biết đến hơn”, chị Linh nhấn mạnh.

Đồng hành lan tỏa

Nếu như sự chủ động, kiên trì giúp từng cá nhân thay đổi cuộc sống, thì chính sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở đã biến những câu chuyện riêng lẻ thành phong trào chung, góp phần lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng.

Tại xã Tuy Phước, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho hội viên. Các chi hội lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ, hướng dẫn hội viên sử dụng thiết bị thông minh, tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ sản xuất, đời sống. Hội cũng tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng internet an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp, kinh doanh.

Đa dạng đặc sản địa phương tại phiên chợ chuyển đổi số. Ảnh: T.K

Mới đây, Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc tổ chức Phiên chợ chuyển đổi số - mô hình sáng tạo, mang tính ứng dụng cao, thể hiện vai trò tiên phong của phụ nữ trong thời đại công nghệ số. Phiên chợ quy tụ 12 gian hàng của 26 chi hội, trưng bày đa dạng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, nông sản sạch… Mỗi sản phẩm, từ chiếc bánh tráng thủ công, hũ mắm cá cơm, đến giỏ quà nông sản đóng gói tinh tế, đều mang đậm dấu ấn khéo léo, sáng tạo của phụ nữ nơi đây.

Điểm nhấn là việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Các gian hàng đều có mã QR để khách quét và thanh toán qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng. Đây là bước chuyển từ sản xuất, kinh doanh truyền thống sang mô hình hiện đại, bắt kịp xu hướng số hóa; đồng thời giúp người dân trải nghiệm hình thức giao dịch tiện lợi, an toàn.

Thanh toán không tiền mặt tại Phiên chợ chuyển đổi số. Ảnh: T.K

Bà Phạm Thị Hồng Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc, khẳng định, phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể của tiến trình chuyển đổi số, nhất là trong kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác. Sự chủ động, sáng tạo trong từng sản phẩm, từng giao dịch số là minh chứng cho hình ảnh “phụ nữ thời đại mới” - tự tin, bản lĩnh, hiện đại và thích ứng linh hoạt.