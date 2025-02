Ayun Pa tạm dừng cấp thẻ căn cước, định danh điện tử

Theo đó, từ ngày 25-2, các hoạt động này sẽ được tạm dừng tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Ayun Pa có địa chỉ ở 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa để bàn giao trang thiết bị về Công an tỉnh Gia Lai.

Công an thị xã Ayun Pa đang chuẩn bị giải thể nên dừng tiếp nhận cấp căn cước, định danh điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Công an thị xã Ayun Pa hướng dẫn: Công dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước, định danh điện tử xin vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) ở địa chỉ 64 Hùng Vương, phường Ia Kring, TP. Pleiku.

Đây là động thái thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện của Bộ Công an và công văn của Công an tỉnh về việc chuẩn bị phương án thực hiện cấp căn cước, định danh điện tử khi bỏ Công an cấp huyện.

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để giải thể Công an 17 huyện, thị xã và TP. Pleiku. Dự kiến cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị này sẽ được phân bổ về các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và các xã, phường, thị trấn. Đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự sẽ có đủ 12 cán bộ, chiến sĩ/xã, phấn đấu hoàn thành tất cả cấp xã đạt mục tiêu 12 cán bộ, chiến sĩ trong năm 2025.