U60 đam mê huấn luyện chó thể thao ở Gia Lai

(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Căn nhà nhỏ của ông Chương có chiều ngang chỉ khoảng 4 m mặt tiền ở đường Trường Chinh. Thế nhưng, khi theo ông ra phía sau vườn nhà, chúng tôi mới thực sự ngỡ ngàng trước "thao trường" mà ông dành để nuôi chó, với những khu vực được phân chia rõ ràng.

Mỗi ngày, ông Chương đều tập luyện cho chó trên "thao trường" là bãi đất trống sau nhà.

﻿Ảnh: Văn Ngọc

Ông Chương hiện có 5 con chó mẹ, 4 con chó bố và hàng chục chú chó con, mỗi con được bố trí 1 căn phòng riêng.

Ông bắt đầu nuôi chó từ năm 2013 với 1 chú chó Becgie dòng Show line, sau đó chuyển sang nuôi dòng Becgie Working Dog. Theo ông Chương, giống Working Dog xuất xứ từ châu Âu, có nhiều ưu điểm vượt trội so với các dòng Becgie khác. Giống chó này rất thông minh, can đảm, trung thành, hầu như tuyệt đối nghe lời chủ và dáng cũng rất đẹp.

Vì vậy, chúng được nhiều nơi lựa chọn để huấn luyện trở thành chó nghiệp vụ trong các cuộc truy bắt tội phạm, tuần tra hay tham gia các cuộc thi chó thể thao, làm chó cảnh trong gia đình. Năm đó, ông Chương mua 1 chú chó con chỉ 2 tháng tuổi, cân nặng 4 kg nhưng giá lên tới 35 triệu đồng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ông Chương kiểm tra tố chất của 1 chú chó con. Ảnh: Văn Ngọc

Từ chú chó đầu tiên, ông đã bắt đầu nhân giống đàn chó của mình. Muốn có chó con tốt, ông phải tìm được chó bố có nguồn gốc thuần chủng ở tận TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Kỳ công là vậy, song mỗi lần sinh sản với 4-5 chó con thì chỉ khoảng 1-2 con có tố chất tốt để huấn luyện nâng cao.

“Chó con tốt là là chó có chỉ số IQ cao, lanh lợi, thông minh, cấu trúc xương đẹp, rắn chắc. Để có được chó trưởng thành đẹp thì khâu tuyển chọn ban đầu rất quan trọng, chiếm đến 70%; 30% còn lại đến từ người huấn luyện. Chó con từ 5 tháng tuổi là bắt đầu có thể tập những bài cơ bản nhất. Dân trong ngành gọi vui là cho chó đi học mầm non. Học suốt 2 năm mới có thể tham gia các cuộc thi”-ông Chương cho biết.

Từ ngày dấn thân vào nghiệp nuôi chó, ông Chương bận rộn tối ngày với đàn chó hàng chục con của mình. Lịch trình trong ngày của ông dày đặc với những hoạt động bên từng chú chó.

6 giờ sáng, ông phải dắt chú chó Leo 6 năm tuổi ra bãi đất trống rộng rãi gần nhà để huấn luyện. Năm 2022, trong cuộc thi chó Working Dog do Câu lạc bộ "Những người Việt Nam huấn luyện chó làm việc" tổ chức, Leo đã giành giải nhất và đạt chứng chỉ IGP1-một chứng chỉ cao của cuộc thi.

Ông Chương và chú chó Leo tập luyện mỗi ngày để trau dồi kỹ năng. Ảnh: Văn Ngọc

Các bài tập được ông bố trí mô phỏng theo những phần thi thực tế, gồm 3 phần: cắn, đánh hơi và vâng lời. Nghe tương đối đơn giản, song mỗi bài đều phải tập đi tập lại rất nhiều lần để tạo phản xạ cho chó. Người “thầy” cũng phải nắm bắt được tâm tư, cảm xúc của chú chó để có những điều chỉnh kịp thời.

“Huấn luyện chó như một môn thể thao vậy. Trong một số bài tập, đòi hỏi người huấn luyện cần phải có sức khỏe, còn chuyện bị cắn hay cào xước là rất bình thường. Chỉ có ý chí, sự kiên trì và tình yêu thương động vật mới bám đuổi với nghề này được”-ông Chương thổ lộ.

Sau 1 tiếng tập luyện với Leo, ông lại trở về nhà để chăm lo cho đàn chó ở nhà với bộn bề công việc dọn dẹp vệ sinh, tắm rửa, làm đồ ăn cho chó...

Theo ông Chương, mỗi tháng, 1 chú chó “ngốn” hết của ông khoảng 1 triệu đồng, chủ yếu là tiền thức ăn và các loại thuốc thú y. Mỗi khi có đàn chó con, ông phải liên hệ với Hội những người nuôi chó giống Việt Nam để cấp “giấy khai sinh” cho từng chú chó nhỏ. Đây là loại giấy chứng nhận nguồn gốc có gắn theo chip, thể hiện thông tin của chủ nuôi và phả hệ của chúng; qua đó, giúp nâng cao giá trị của mỗi chú chó khi đủ trưởng thành và xuất chuồng.

Ông Chương miệt mài chăm sóc những chú chó. Ảnh: Văn Ngọc

Tính đến nay, ông Chương đã bán khoảng 200 con chó đi khắp cả nước, từ Hà Nội, Sơn La đến Tây Ninh… Tùy mục đích của người nuôi và khả năng của từng chú chó mà chó con có giá khoảng 3-5 triệu đồng, 15-17 triệu đồng, thậm chí có con giá lên đến hàng chục triệu đồng. Nhờ đó, mỗi năm, ông Chương thu về hàng trăm triệu đồng.

Anh Ứng Ngọc Quỳnh (phường Hội Phú) chia sẻ: “Tôi đã mua 1 con chó Working Dog của ông Chương về và huấn luyện từ nhỏ. Tuy đã lớn tuổi, song ông là người rất nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng chia sẻ cách huấn luyện cho tôi. Ở Gia Lai không hiếm người chơi chó thể thao, nhất là dòng Working Dog, nên tôi và ông Chương thường xuyên mang chó đi tập cùng nhau; đồng thời mày mò, tìm tòi những cách dạy mới, hiệu quả".