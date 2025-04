Công an phường Diên Hồng nỗ lực phục vụ người dân làm căn cước và định danh điện tử

(GLO)- Sau khi Công an TP. Pleiku giải thể, Công an phường Diên Hồng được bố trí làm điểm tiếp nhận thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố. Dù chưa có cán bộ chuyên trách nhưng Công an phường đang nỗ lực hỗ trợ người dân, đảm bảo không gián đoạn, ngắt quãng.

Sau khi giải thể Công an cấp huyện, Công an tỉnh đã bố trí nhiều điểm tiếp nhận thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử tại các xã, phường. Riêng tại TP. Pleiku, người dân có thể đến 2 đầu mối là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh (69 Hùng Vương) và Công an phường Diên Hồng. Trong khi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có cán bộ chuyên trách thì Công an phường Diên Hồng lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ này.

Trung tá Doãn Thị Hồng Xuyến-Phó Trưởng Công an phường Diên Hồng-cho biết: Sau khi được bố trí làm điểm tiếp nhận thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, không thể ngừng trệ. Tuy nhiên, trong số 19 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thì không có cán bộ chuyên trách về công tác này. Do đó, Công an phường đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ tập huấn trong giai đoạn đầu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm bắt quy trình, nghiệp vụ.

“Đến nay, các cán bộ, chiến sĩ tại Công an phường đã bắt nhịp với tiêu chí ai cũng có thể thực hiện nhiệm vụ nhằm hỗ trợ người dân tốt nhất. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân biết về việc Công an phường tiếp nhận cấp căn cước và định danh điện tử nhằm giảm áp lực cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”-Trung tá Xuyến cho hay.

Công an phường Diên Hồng giải quyết thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân ngay trong ngày. Ảnh: L.V.N

Cũng theo Phó Trưởng Công an phường Diên Hồng, trụ sở cơ quan có không gian khá hạn chế. Do đó, đơn vị yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đưa xe cá nhân sang nơi khác để ưu tiên khu vực cho người dân để xe. Các phòng trong đơn vị cũng được bố trí lại một cách khoa học, rộng rãi chia theo từng khu vực.

Với nỗ lực của Công an phường Diên Hồng, người dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử tại đây đều được giải quyết trong ngày. Theo ghi nhận của P.V, quy trình tiếp nhận, lấy mẫu mắt, chụp ảnh, lấy vân tay… chỉ diễn ra trong vòng 10-15 phút/trường hợp.

Đến nay, Công an phường Diên Hồng đã đăng ký mới cho 1.236 phương tiện, cấp đổi cho 21 trường hợp, sang tên 129 trường hợp, cấp lại cho 118 trường hợp, đăng ký xe chuyển đến 34 trường hợp, thu hồi và di chuyển 73 trường hợp.

Chị Nguyễn Thanh Trúc (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho hay: “Hôm trước, tôi đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để làm lại căn cước. Nhưng lên đến nơi thì đã bốc hết số nên tôi đành phải ra về.

Tôi tìm hiểu thì được biết Công an phường Diên Hồng cũng có làm nên đến đây. Cán bộ hướng dẫn rất tận tình, làm việc nhanh chóng nên tôi không phải chờ lâu. Tôi nghĩ mọi người cũng nên đến Công an phường làm vừa nhanh gọn, thông thoáng, vừa giảm bớt áp lực cho cấp tỉnh”.

Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay, Công an phường Diên Hồng đã cấp gần 2.000 căn cước. Ảnh: L.V.N

Theo số liệu từ Công an phường Diên Hồng, mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 70-80 trường hợp đến làm thủ tục cấp căn cước và 20-30 trường hợp về định danh điện tử. Từ ngày tiếp nhận nhiệm vụ (3-3) đến nay, đơn vị đã cấp gần 2.000 căn cước và hơn 800 định danh điện tử cho người dân.

Sau khi Công an TP. Pleiku giải thể, Công an phường Diên Hồng cũng tiếp nhận nhiệm vụ đăng ký, cấp BKS xe máy, ô tô. Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Trưởng Công an phường Diên Hồng-cho biết: “Công tác này diễn ra tương đối thuận lợi, suôn sẻ, bảo đảm nhanh gọn cho người dân vì có 3 cán bộ chuyên trách từng đảm nhiệm công tác này tại Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự thuộc Công an TP. Pleiku (cũ)”.