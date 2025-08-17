Danh mục
Gia Lai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.600 tỷ đồng để vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)-Nhằm đảm bảo các nhiệm vụ chi cho vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, UBND tỉnh Gia Lai đã kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo UBND tỉnh Gia Lai gửi Bộ Tài chính ngày 25-6, Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Bình Định (cũ) 48,5 tỷ đồng và tỉnh Gia Lai (cũ) 170,5 tỷ đồng để sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 2 tỉnh là 219 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi mô hình chính quyền mới đi vào hoạt động, tỉnh đã phát sinh nhiều khoản chi như: hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp; đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cấp xã, mua ô tô phục vụ công tác...

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ thêm hơn 1.609 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi khi vận hành bộ mà chính quyền 2 cấp. Ảnh: Quang Tấn

Đến nay, tỉnh đã chi 249 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 263,3 tỷ đồng cho các xã, phường mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới trụ sở; 129,3 tỷ đồng cho công tác quy hoạch năm 2025.

Ngoài ra, tỉnh đã chi 18,75 tỷ đồng để mua ô tô cho 17 xã, phường chưa được bố trí xe phục vụ công tác. Dự kiến trong năm 2026, tỉnh sẽ mua 134 xe cho các xã, phường (trừ xã đảo Nhơn Châu không có nhu cầu) với tổng kinh phí 214,4 tỷ đồng. Tổng nhu cầu kinh phí mua ô tô cho các xã, phường là 233,15 tỷ đồng, nhằm bảo đảm định mức 2 xe/xã, phường theo quy định.

Tính đến nay, tổng nhu cầu kinh phí vận hành mô hình chính quyền 2 cấp của Gia Lai là 875 tỷ đồng; trong đó, Trung ương đã hỗ trợ 219 tỷ đồng. Do chưa tự cân đối được ngân sách, nguồn thu còn hạn chế, tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ địa phương 650 tỷ đồng để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Cùng với đó, tính đến ngày 30-7, UBND tỉnh đã phê duyệt 552 tỷ đồng để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc ngay cho 477 người. Dự kiến trong năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 1.969 người nghỉ chế độ với tổng kinh phí 2.354 tỷ đồng; trong đó, cần ngân sách Trung ương hỗ trợ 959 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí mà UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ thêm là hơn 1.609 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi khi vận hành bộ mà chính quyền 2 cấp.

