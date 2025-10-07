Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công ty Cà phê Ia Sao 2: Doanh thu 9 tháng đạt 279 tỷ đồng

ĐINH YẾN
(GLO)- Ngày 7-10, Công ty Cà phê Ia Sao 2 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động lần thứ II-2025 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV-2025.

1.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, 9 tháng năm 2025, dù gặp khó khăn do thời tiết và chi phí đầu tư tăng, song Công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định. Đơn vị hiện quản lý 463,8 ha cà phê kinh doanh giao khoán; tổng chi phí đầu tư 19,495 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Diện tích cà phê cải tạo 23,4 ha phát triển tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quy trình sản xuất RA và 4C. Các công trình phục vụ sản xuất được triển khai đúng tiến độ.

1234567.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Hoạt động kinh doanh tiếp tục đạt hiệu quả cao: Niên vụ 2024-2025, Công ty cà phê Ia Sao 2 sản xuất tiêu thụ đạt 1.893 tấn cà phê nhân xô niên, tổng doanh thu đạt 279 tỷ đồng, bằng 198% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 17,2 tỷ đồng, đạt 223% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 2,35 tỷ đồng.

Công ty hiện có 465 lao động, trong đó có 237 nữ. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ; chi trả bảo hộ, bồi dưỡng độc hại cho 449 người với kinh phí 338 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 406 lao động, nâng bậc lương cho 69 người. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, xóa nhà tạm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.

Trong quý IV-2025, Công ty tiếp tục tập trung thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2025-2026, dự kiến sản lượng đạt 8.400 tấn quả tươi, năng suất bình quân 18,1 tấn/ha, đảm bảo chất lượng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu cho Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

123.jpg
Đại biểu về dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. ﻿Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngô Hùng-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 2 nhấn mạnh: Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, đồng thời gắn bó, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

