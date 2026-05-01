(GLO)- Theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 9-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 sản xuất thép thành phẩm đạt 800-900 ngàn tấn, tăng trưởng bình quân khoảng 12-14%/năm.

Cùng với đó, thu hút đầu tư các dự án thép hạ nguồn, chế biến sâu, kết cấu thép…; đưa Dự án mở rộng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định đi vào hoạt động; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao đạt từ 50%; tỷ lệ dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng trên 70%.

Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định. Ảnh: Tập đoàn Hoa Sen

Phấn đấu đến năm 2035, sản xuất thép thành phẩm đạt khoảng 1,5-2 triệu tấn; hình thành trung tâm phân phối, tiêu thụ thép tại khu vực Pleiku gắn với hành lang Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh, phục vụ thị trường Tây Nguyên và xuất khẩu qua Campuchia.

Đồng thời, tiếp tục thu hút đầu tư các dự án thép hạ nguồn, chế biến sâu, kết cấu thép...; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao đạt từ 70%; tỷ lệ dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng trên 80%.

Tầm nhìn đến năm 2050, đưa Gia Lai trở thành trung tâm sản xuất, gia công, phân phối và logistics ngành thép quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thép trong nước và khu vực theo hướng phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và công nghệ cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: rà soát, hoàn thiện cơ chế, quy hoạch, quỹ đất phát triển ngành thép; thu hút đầu tư có chọn lọc; phát triển hạ tầng phục vụ ngành thép; phát triển công nghệ, chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả; phát triển nguồn nguyên liệu và công nghiệp hỗ trợ; phát triển thị trường, liên kết vùng và xúc tiến thương mại; phát triển nguồn nhân lực.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, 5 năm hoặc đột xuất; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương về những kiến nghị, các vấn đề phát sinh, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, nội dung đã được phân công.