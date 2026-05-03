Lạm phát tháng 4 tăng 4,66% so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Theo số liệu công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lạm phát cơ bản tháng 4-2026 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% và lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung.

Điều này được lý giải do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4-2026 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: Nhã Uyên

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, CPI tháng 4-2026 tăng 3,31% so với tháng 12-2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 4 tháng, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong mức tăng 0,84% của CPI tháng 4-2026 so với tháng trước có 10 nhóm hàng tăng giá. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 2,59%.

Các nhóm khác tăng nhẹ như: đồ uống và thuốc lá tăng 0,85%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,64%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63%…

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% theo giá thế giới. Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng và dịch vụ giao thông lại tăng giá như: chỉ số giá dầu diesel tăng 18,55%; chỉ số giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 12,43%; chỉ số giá nhóm bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 1,35%; chỉ số giá nhóm phụ tùng tăng 1,17%; giá dịch vụ trông giữ xe tăng 1,22%...