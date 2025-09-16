Nhân rộng mô hình camera giám sát rác thải

(GLO)- Tại nhiều địa phương, mô hình lắp camera giám sát và xử lý hành vi đổ rác thải bừa bãi đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Sau nhiều năm tồn tại bãi rác tự phát ở khu vực đầu cầu Công Viên (cầu treo nối đường Phan Đình Phùng, phường Diên Hồng với xã Ia Hrung), chính quyền xã Ia Hrung đã đầu tư lắp đặt camera giám sát. Chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng đổ rác thải bừa bãi tại đây đã chấm dứt, cảnh quan môi trường được cải thiện rõ rệt.

Từ khi chính quyền xã Ia Hrung gắn camera giám sát, bãi rác tự phát tồn tại gần chục năm ở khu vực cầu Công Viên đã không còn. Ảnh: M.P

Ông Trần Hữu Nghị (làng Brel, xã Ia Hrung) phấn khởi cho hay: “Bãi rác tồn tại từ rất lâu, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa có cách giải quyết dứt điểm. Việc gắn camera giám sát thật sự là sáng kiến hay, góp phần chấm dứt được nạn đổ rác trộm. Có camera, cơ quan chức năng tiện theo dõi, trích xuất hình ảnh để xử phạt các hành vi vi phạm”.

Học theo cách làm này, người dân làng Brel còn chủ động góp sức. Ông Rơ Châm Lanh, Trưởng làng Brel, cho biết: “Trước đây, tại con đường dẫn vào làng, người dân thường lén lút vứt rác vào ban đêm hoặc sáng sớm khiến nơi đây trở thành điểm tập kết rác, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một số hộ đã tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt camera giám sát. Nhờ vậy, tình trạng đổ rác trộm không còn”.

Ông Đặng Lương Minh Điệp-Trưởng Phòng Kinh tế xã Ia Hrung, cho biết: Thời gian tới, xã sẽ nghiên cứu lắp thêm camera tại một số vị trí khác, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường của người dân.

Không chỉ ở Ia Hrung, nhiều địa phương khác cũng chủ động vào cuộc. Trên đoạn đường Tăng Bạt Hổ (tổ dân phố 6, phường Diên Hồng), trước đây từng xuất hiện tình trạng người dân từ nơi khác đến đổ rác vào ban đêm, khiến rác tồn đọng, bốc mùi hôi thối, thậm chí có cả xác động vật.

Bà Đỗ Thị Bốn, Tổ trưởng tổ dân phố 6, thông tin: “Chúng tôi đã nhiều lần đặt biển cấm, thậm chí thay nhau canh nhưng không hiệu quả. Sau khi người dân trong tổ tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt camera, tình trạng này đã chấm dứt, cảnh quan khu phố trở nên sạch đẹp hơn”.

Hiện nay, một số xã, phường khác như phường Thống Nhất, xã Đak Đoa cũng đã lắp đặt camera tại chợ, khu dân cư, tuyến đường liên thôn để vừa đảm bảo ANTT, vừa giám sát việc đổ rác thải bừa bãi. Việc này không chỉ nâng cao tính răn đe mà còn lan tỏa thông điệp: Mỗi người dân cần có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan chung.

Tuy nhiên, tình trạng đổ rác thải bừa bãi tại một số nơi vẫn còn tồn tại và kéo dài nhiều năm mà chưa có hướng xử lý dứt điểm. Ông Đặng Quang Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Hội Phú, cho hay: “Trên tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc của tổ dân phố 4 vẫn còn tồn tại bãi rác do một bộ phận người dân thiếu ý thức, mang rác từ nơi khác đến vứt bừa bãi”.

Chính quyền xã Ia Hrung tiến hành thu dọn rác thải ở khu vực đồi thông trên tuyến đường nối từ cầu treo Công Viên đến tỉnh lộ 664. Ảnh: M.P

Một điểm nóng khác là khu vực ngã năm giao với đường Nguyễn Chí Thanh (phường An Phú) tồn tại bãi rác sinh hoạt nhiều năm, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đây lại là khu vực tập trung nhiều trường học nên càng khiến người dân bức xúc. Ông Khương Văn Cảnh-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 8, kiến nghị: “Ngoài việc di dời bãi rác, cần sớm lắp đặt camera để giám sát và xử phạt nguội. Hình ảnh vi phạm từ camera sẽ giúp lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành của người dân”.

Thực tiễn cho thấy, gắn camera là giải pháp hiệu quả vừa ngăn chặn, vừa răn đe hành vi đổ trộm rác, đồng thời nâng cao ý thức tự giác của cộng đồng. Nếu triển khai đồng bộ, kết hợp tuyên truyền thường xuyên và chế tài xử phạt nghiêm, camera sẽ trở thành công cụ hữu hiệu trong xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng đến đô thị văn minh.