(GLO)- Ngày 16-10, tại phường Pleiku, nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật (thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia) đã trao nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

Nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật trao hàng hỗ trợ bà con vùng lũ với tổng trị giá hàng hóa gần 37 triệu đồng. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, từ ngày 9 đến 15-10, qua kêu gọi, vận động hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ, nhóm thiện nguyện A Di Đà Phật đã tiếp nhận được 280 thùng mì tôm, 97 thùng sữa, 17 lốc nước lọc, 240 kg gạo và 6 chai dầu gió từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Tổng trị giá hàng hóa gần 37 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận hàng, ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, đơn vị, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm và người dân đã hưởng ứng chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Dự kiến, ngày 18-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ khởi hành chuyến hàng thứ hai hỗ trợ bà con vùng lũ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Ảnh: Như Nguyện

Qua sự chung tay, tiếp sức, hỗ trợ của cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện, đơn vị vận tải tổ chức chuyến hàng thứ nhất kịp thời hỗ trợ bà con các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, giúp người dân khắc phục một phần khó khăn, ổn định đời sống.

Dự kiến, ngày 18-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ khởi hành chuyến hàng thứ hai hỗ trợ bà con vùng lũ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.