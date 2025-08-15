Gia Lai hôm nay 15-8: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa; Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và 9; Điều tra vụ người đàn ông tấn công Cảnh sát Giao thông sau khi xảy ra tai nạn…