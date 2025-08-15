Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Chuyện Người Gia Lai

Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai hôm nay 15-8: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

Gia Lai hôm nay 15-8: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

MỘC TRÀ MỘC TRÀ MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa; Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và 9; Điều tra vụ người đàn ông tấn công Cảnh sát Giao thông sau khi xảy ra tai nạn…
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:21

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

03:07

80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 3

04:31

Khảo sát một số giống lúa, lạc và khu gia công, chế biến hạt giống

05:47

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

06:47

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây Khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

07:55

Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và 9

09:09

Tặng 72 suất quà cho học sinh khó khăn xã Tuy Phước Đông

10:04

216 vận động viên tranh tài ở Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I

11:07

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau vụ va chạm trên đèo Mang Yang

12:30

Điều tra vụ người đàn ông tấn công Cảnh sát Giao thông sau khi xảy ra tai nạn

null