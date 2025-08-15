Gia Lai hôm nay 15-8: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khảo sát một số điểm du lịch văn hóa
80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 3
Khảo sát một số giống lúa, lạc và khu gia công, chế biến hạt giống
Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025
Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây Khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai
Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và 9
Tặng 72 suất quà cho học sinh khó khăn xã Tuy Phước Đông
216 vận động viên tranh tài ở Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ I
Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội sau vụ va chạm trên đèo Mang Yang
Điều tra vụ người đàn ông tấn công Cảnh sát Giao thông sau khi xảy ra tai nạn