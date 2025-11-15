Gia Lai khai mạc 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc

(GLO)- Sáng 15-11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chủ đề “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm sinh họa sĩ Xu Man (1925 - 2025).

Đến dự triển lãm có các ông, bà: Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Hoàng Bình-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; GS-TS, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên-Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo các nghệ sĩ chuyên ngành mỹ thuật của 2 địa phương Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng Pleiku thông tin: Họa sĩ Xu Man tên thật là Siu Dơng, người Bahnar, SN 1925 tại làng Đê Krăl (nay là Plei Bông, xã Ayun, tỉnh Gia Lai). Trước năm 1954, ông và cả gia đình làm đầy tớ cho chủ làng, hoàn cảnh nghèo túng, cha mẹ ông qua đời sớm. Năm 1954, họa sĩ Xu Man giác ngộ và đi theo cách mạng.

Sau khi được cử ra Hà Nội học văn hóa, mỹ thuật để phục vụ cách mạng và Nhân dân, họa sĩ Xu Man đã dành hơn 40 năm cống hiến và theo đuổi con đường hội họa. Ông đã vẽ hàng nghìn tác phẩm thuộc nhiều thể loại, kích thước, tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật, hội họa. Ông còn tham gia đào tạo mỹ thuật cho cán bộ văn hóa tại Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum (cũ) nhiều năm.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Hiện nay, không kể tác phẩm thuộc các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước, riêng các bảo tàng trong nước còn sưu tập, trưng bày, lưu trữ hơn 100 tác phẩm của họa sĩ tài hoa này. Những chủ đề lớn trong tranh của ông gồm: Bác Hồ và đồng bào Tây Nguyên, Tây Nguyên kháng chiến, Tây Nguyên trong ngày hội làng, Tây Nguyên đổi mới.

Ngoài ra, tranh tuyên truyền cổ động, chân dung chiến sĩ cũng là đề tài ông thường vẽ để phục vụ cách mạng, công tác văn hóa. Cuối đời, ông vẽ nhiều tác phẩm về sinh hoạt đời thường, kỷ niệm những năm tháng đã qua.

Với những thành tựu và đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật của Việt Nam, năm 2012, họa sĩ Xu Man được truy tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ở lĩnh vực mỹ thuật. Tháng 6-2025, nhà ở của họa sĩ Xu Man ở Plei Bông đã được UBND tỉnh Gia Lai ký quyết định xếp hạng là di tích cấp tỉnh.

Có 50 tác phẩm gốc của họa sĩ Xu Man được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Từ ngày 15 đến 25-11, triển lãm “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man” diễn ra tại Phòng Chuyên đề-Bảo tàng Pleiku với 3 phần nội dung: Cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ Xu Man; Di sản nghệ thuật của ông và Xu Man trong lòng bè bạn, thế hệ sau.

Triển lãm trưng bày 120 tác phẩm được họa sĩ Xu Man sáng tác từ thập niên 1960 đến năm 2000. Trong số này có hơn 50 tác phẩm gốc; cùng với đó là tranh chụp lại từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 5 (Đà Nẵng), Bảo tàng Quân đoàn 34 (Gia Lai). Triển lãm còn giới thiệu đến công chúng nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu liên quan cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Xu Man.

Tại buổi lễ, Bảo tàng Pleiku đã tiếp nhận 5 tác phẩm hội họa, điêu khắc chân dung họa sĩ Xu Man do họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn (Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh), nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, họa sĩ Nguyễn Văn Chung, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư (Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai) và nghệ nhân Đinh Xăm (xã Đăk Pơ) trao tặng.

Ông ﻿Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng Pleiku tiếp nhận tác phẩm chân dung họa sĩ Xu Man của họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn, do lãnh đạo Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh: Lam Nguyên

*Sáng cùng ngày, triển lãm chủ đề “Giao hòa” cũng khai mạc tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku và đại sảnh Bảo tàng Hồ Chí Minh, qua đó trưng bày 80 tác phẩm của của các nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai.

Với 45 tác phẩm điêu khắc, 35 tác phẩm hội họa, triển lãm gồm 2 phần nội dung: Hội họa từ đại ngàn đến phố thị; Điêu khắc kết nối sáng tạo, lan tỏa bản sắc. Sự kiện văn hóa trên được tổ chức nhằm tạo cơ hội giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc 2 tỉnh, thành đến công chúng; đáp ứng nhu cầu hoạt động, sáng tạo mỹ thuật của các nghệ sĩ cũng như phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân và du khách.

Tại triển lãm, có 7 họa sĩ, nhà điêu khắc của TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng tác phẩm cho Bảo tàng Pleiku và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, khẳng định tinh thần kết nối, giao hòa của sự kiện.

Dưới đây là một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 25-11.