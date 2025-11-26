Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 25-11, tại xã Kiều Phú (TP. Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công Dự án chuẩn bị mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Quy mô dự án bao gồm: san nền trên khu đất rộng khoảng 2,89 ha; xây dựng Khối trưng bày chuyên đề (công trình cấp I), cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.295 m² (hạt nhân phục vụ trưng bày trong giai đoạn đầu); xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cấp III như đường trục chính dài 399 m, cầu dầm bản dài 18 m, nhà bảo vệ, bãi đỗ xe và các hệ thống phụ trợ khác.

cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-khoi-cong-cong-trinh-bao-tang-thien-nhien-viet-nam.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Ảnh: VGP/Thu Giang

Dự án nhằm chuẩn bị mặt bằng, xử lý nền đất yếu, xây dựng cơ sở hạ tầng và một số hạng mục thiết yếu để phục vụ trưng bày, nghiên cứu khoa học cũng như lưu giữ mẫu vật về đa dạng sinh học, địa chất-khoáng vật, môi trường… Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên quốc gia; đồng thời, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phổ biến khoa học và giáo dục cộng đồng.

Được biết, dự án là bước đi quan trọng để hình thành tổng thể Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trong tương lai, tạo nền tảng phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học, địa chất, môi trường và giáo dục cộng đồng.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa định hướng của Chính phủ về quy hoạch và phát triển hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

phoi-canh-du-an-bao-tang-thien-nhien-viet-nam.png
Phối cảnh dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Ảnh: VGP

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành nơi lưu giữ và tôn vinh các giá trị thiên nhiên của đất nước; đồng thời, trở thành trung tâm nghiên cứu, giáo dục và kết nối cộng đồng trong nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

