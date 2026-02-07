Các phường trung tâm phía Tây Gia Lai tổ chức chương trình chăm lo Tết cho người khó khăn

(GLO)- Chiều 5-2, nhiều địa phương trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo phường Thống Nhất trao quà Tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn. Ảnh: Minh Chí

Tại phường Thống Nhất, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương”. Ban tổ chức đã trao 602 suất quà (tổng trị giá 322 triệu đồng) cho các hộ gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ chương trình.

Lãnh đạo phường Thống Nhất trao thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ chương trình. Ảnh: Minh Chí

Chiều cùng ngày, phường Pleiku phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” Bính Ngọ 2026. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo, cận nghèo do địa phương tổ chức.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 195 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 176 triệu đồng (do các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ); đồng thời trao quà của UBND tỉnh cho 17 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Hiện phường Pleiku có 4 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo và 2.231 người hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Đại diện lãnh đạo phường Pleiku cùng nhà tài trợ trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Minh Chí

Tại phường Diên Hồng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Chương trình “Xuân ấm áp, Tết yêu thương”, trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức đã trao 1.161 phần quà trị giá hơn 470 triệu đồng, trong đó 315 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 155 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng đã trao giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội.