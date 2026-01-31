(GLO)- Sáng 30-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh có 135 cơ sở hội, với gần 363 nghìn hội viên. Năm 2025, các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai hiệu quả công tác Hội; kịp thời quán triệt, tuyên truyền đến hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong năm, hoạt động Hội được đổi mới theo hướng tăng cường về cơ sở; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn theo mô hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi đua - khen thưởng tiếp tục được chú trọng; hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn và hỗ trợ nông dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Trao kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho các cá nhân. Ảnh: Bảo Long

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 190 nghìn hộ đăng ký tham gia; qua bình xét, hơn 75 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Bảo Long

Năm 2026, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị; xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra, Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu thi đua cho Hội Nông dân các xã, phường. Các chỉ tiêu đáng chú ý gồm: kết nạp trên 30 nghìn hội viên mới; thành lập 400 tổ hội nghề nghiệp và 50 chi hội nghề nghiệp; bồi dưỡng, tập huấn cho 5.000 nông dân tiêu biểu; vận động trên 60% hộ đăng ký thi đua và 50% đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi.

Tỉnh cũng phấn đấu hỗ trợ thành lập 100 tổ hợp tác, 25 hợp tác xã; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 10%/năm; bảo đảm 70% hội viên được trang bị kỹ năng số và 100% cơ sở Hội xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Bảo Long

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, 3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.