Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận nuôi con nuôi vì hồ sơ không đảm bảo

(GLO)- Liên quan đến sự việc bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ, ngày 28-1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Công văn số 677/SYT-BTXH&TE đề nghị UBND xã Ia Mơ thu hồi giấy chứng nhận nuôi con nuôi đã cấp vì hồ sơ không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5-1, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp và Công an tỉnh tổ chức kiểm tra việc giải quyết hồ sơ đăng ký nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Qua đó, đoàn xác định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký xin nhận con nuôi của UBND xã Ia Mơ còn thiếu sót, chưa đảm bảo đúng theo quy định.

Cụ thể: Chưa hướng dẫn đầy đủ các trình tự thủ tục cho người nộp hồ sơ xin nhận con nuôi, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ còn bị thiếu sót không đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định. Chưa có sự thống nhất trong việc xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của chính quyền địa phương nơi người xin nhận nuôi con nuôi cư trú.

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi do UBND xã Ia Mơ cấp ngày 29-12-2025 cho vợ chồng ông N.V.T và bà P.T.T (cư trú tại Đà Nẵng) không đảm bảo theo đúng quy định, cụ thể: Sai mẫu phôi giấy chứng nhận nuôi con nuôi; sai thông tin căn cước công dân của ông N.V.T và bà P.T.T; thiếu số của giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, phiếu kiểm soát thủ tục hành chính không đủ chữ ký.

Hiện trẻ đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Liên quan đến sự việc, ngày 27-1-2026, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1173/UBND-KGVX yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về hướng dẫn xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Để đảm quyền và lợi ích của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, Sở Y tế đề nghị UBND xã Ia Mơ thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp; thực hiện thu hồi giấy chứng nhận nêu trên theo quy định của pháp luật và báo cáo về Sở Y tế trước 15 giờ ngày 28-1-2026 để báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Y tế, đến chiều 29-1, UBND xã Ia Mơ vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh.