Người dân xã Gào đóng góp nhu yếu phẩm và hơn 100 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại nhiều địa phương, những ngày qua, cán bộ và nhân dân xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã chung một tấm lòng hướng về đồng bào đang gặp khó khăn.

Tình cảm sẻ chia được lan tỏa rộng rãi, từng người dân, từng hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ.

Người dân xã Gào nấu bánh tét gửi về vùng lũ. Ảnh: Bá Bính

Qua vận động, xã Gào đã tiếp nhận nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu gồm 5.600 quả trứng gà; 2.000 kg khoai lang; 446 thùng mì tôm. Bà con còn tự nguyện góp công, góp sức nấu 3.200 chiếc bánh tét, bánh chưng; 700 hũ thịt kho mắm ruốc, cùng nước uống, quần áo, vở học sinh, sữa và nhiều loại rau củ quả… Ngoài hiện vật, nhân dân và các nhà hảo tâm còn đóng góp hơn 100 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị quy đổi của hiện vật và tiền mặt đạt hơn 477 triệu đồng, thể hiện tấm lòng nghĩa tình sâu nặng của nhân dân xã Gào dành cho đồng bào vùng lũ.

Trưa 22-11, toàn bộ số hàng hóa và tiền mặt được hai đoàn xe vận chuyển đến hỗ trợ người dân tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ những ngày qua.