Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Cụ bà Rah Lan H’Yếk (giữa) trao 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị ảnh hưởng do lũ gây ra. Ảnh: H.V

Chiều 21-11, dù tuổi cao, cụ H’Yếk vẫn nhờ con dâu chở đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê để trao tận tay 10 triệu đồng. Cụ cho biết đây là số tiền thực hiện theo di nguyện của chồng trước khi qua đời dành để ủng hộ người dân trong tỉnh khi gặp thiên tai, hoạn nạn.

Mưa lũ gây ra tại nhiều địa phương khiến cụ không khỏi xót xa trước cảnh nhà cửa ngập sâu, nhiều gia đình trắng tay. “Lũ cuốn trôi nhiều thứ, người dân khổ lắm. Mình còn chút khả năng thì san sẻ để bà con không ai phải đói khổ”-cụ H’Yếk bộc bạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê Nguyễn Thị Thu Hà đã gửi lời cảm ơn đến cụ và gia đình, khẳng định đây là nghĩa cử ấm áp, góp phần tiếp thêm động lực cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.