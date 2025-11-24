Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Ngồi co ro trong căn ki ốt khi cơn mưa chiều trút xuống, bà Hương kể: “Chồng tôi mất từ năm 1989, bản thân tôi không có nghề nghiệp ổn định, không có đất sản xuất nên phải đi nhặt ve chai, làm thuê làm mướn để nuôi con. Năm 2015, tôi thuê tạm một ki ốt giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ) làm chỗ ở với giá 200.000 đồng/tháng.

Đến năm 2020, chủ ki ốt thấy gia cảnh khó khăn nên miễn hết tiền thuê cho chúng tôi. Nhờ vậy, tôi mới bám trụ được nơi này để chăm lo cho con và các cháu”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương vừa chống chọi bệnh suy tim, vừa lo lắng cho con gái và hai cháu nhỏ. Ảnh: Đồng Lai

Bà sống cùng con gái Khương Thị Khánh Hồng (SN 1988) bị rối loạn tâm thần và hai cháu ngoại vẫn đang đi học. Không gian sinh hoạt của cả gia đình chỉ gói gọn trong vài mét vuông, không điện, không nước sạch. Mỗi ngày, bà phải đi xin nước từ giếng nhà hàng xóm để sử dụng.

“Ngày nào cũng vậy, sáng dậy là phải đi xin nước, nấu cơm, giặt giũ. Con gái tôi tâm thần không ổn định, tôi lo lắm, lỡ mình không còn thì hai đứa nhỏ ai chăm, ai lo cho chúng. Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, lòng tôi như thắt lại. Chỉ mong mình còn đủ sức chăm lo để các cháu được đi học, được ăn no”, bà Hương tâm sự.

5 năm trở lại đây, sức khỏe bà Hương yếu dần, thường xuyên đau nhức xương khớp, khó thở. Từ năm 2024, bà điều trị định kỳ tại Bệnh viện Quân y 15. Khoảng một tuần gần đây, tình trạng khó thở và sưng phù chân diễn biến nặng.

Ngày 12-11, bệnh viện chẩn đoán bà bị suy tim nặng (EF 29%), bệnh lý của nhiều van tim và thiếu máu cơ tim. Sau đó, bà được chỉ định chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Bà Hương bộc bạch: “Lúc bác sĩ bảo phải chuyển viện, tôi không biết lấy đâu ra tiền… nên đành quay về nhà. Nhưng may mắn, hàng xóm đã gom góp được 1 triệu đồng giúp tôi nhập viện vào ngày 13-11”.

Chị Khương Thị Khánh Hồng (bìa phải) đang chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Ảnh: Đồng Lai

Chị Khương Thị Khánh Hồng (con gái bà Hương) nghẹn ngào: “Tôi vừa chăm mẹ, vừa chăm hai đứa nhỏ. Khi có người thuê thì làm, mỗi ngày được 200-250 nghìn đồng nhưng rất bấp bênh. Nhiều lúc bí quá chỉ biết ôm mẹ khóc”.

Trước hoàn cảnh khó khăn, thầy Nguyễn Văn Soi-Giáo viên Trường THCS Lê Lợi (xã Biển Hồ) đã hỗ trợ lắp điện năng lượng mặt trời cho gia đình hơn một năm qua, giúp hai cháu có ánh sáng học bài.

Hiện nay, toàn bộ nguồn thu nhập của gia đình phụ thuộc vào trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng của bà Hương và chế độ mẹ đơn thân 1 triệu đồng/tháng cho chị Hồng.

Clip: Cuộc sống khốn khó của bà Nguyễn Thị Xuân Hương đang sống tạm trong ki ốt giữa chợ. Thực hiện: Đồng Lai

Ông Trần Phương Đông-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 9-cho biết: Gia đình bà Hương thuộc diện hộ nghèo. Hàng tháng, bà được hỗ trợ 50.000 đồng tiền điện. Sắp tới, chính quyền xã và người dân sẽ hỗ trợ kéo điện từ nhà bà Trương Thị Tuyết (hàng xóm) và cung cấp thùng phuy nhựa chứa nước để phần nào cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

"Mỗi khi có các chương trình thiện nguyện, địa phương luôn ưu tiên dành các phần quà cho gia đình bà Hương. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ cho gia đình bà Hương vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số điện thoại 0865.900.778 (ông Trần Phương Đông, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 9, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) hoặc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai qua số tài khoản: 8600441777 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.