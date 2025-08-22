Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm cho học sinh FPT Long Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cho học sinh.

z6932447806126-8df33859add142ac13676809a49d5c78.jpg
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hướng dẫn học sinh cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay.
﻿Ảnh: N.L

Hoạt động được triển khai đến 9 khối lớp (từ lớp 1 đến lớp 10), giúp học sinh nhận biết nguy cơ cháy nổ, cách xử lý khi phát hiện cháy và thực hành các tình huống thoát nạn như: di chuyển qua khu vực có khói bằng khăn ướt, cúi thấp người; tìm và thoát ra theo lối cửa thoát hiểm; kỹ năng gọi trợ giúp khi bị mắc kẹt và sơ cứu người gặp nạn...

Ngoài phần lý thuyết, các em học sinh còn được trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy cầm tay; xem lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy biểu diễn các kỹ năng cứu nạn như: đưa người bị nạn di chuyển bằng thang dây, cứu người từ trên cao tiếp đất an toàn.

819-7390mxf13-32-51-08still001.png
Học sinh hào hứng xem lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy biểu diễn cứu nạn
﻿từ trên cao. Ảnh: N.L

Hoạt động giúp học sinh hình dung sinh động về công tác cứu nạn, cứu hộ và nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong môi trường học đường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Giáo dục

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

Tin tức

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

null