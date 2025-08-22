Gia Lai: Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy và thoát hiểm cho học sinh FPT Long Vân

(GLO)- Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cho học sinh.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hướng dẫn học sinh cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay.

﻿Ảnh: N.L

Hoạt động được triển khai đến 9 khối lớp (từ lớp 1 đến lớp 10), giúp học sinh nhận biết nguy cơ cháy nổ, cách xử lý khi phát hiện cháy và thực hành các tình huống thoát nạn như: di chuyển qua khu vực có khói bằng khăn ướt, cúi thấp người; tìm và thoát ra theo lối cửa thoát hiểm; kỹ năng gọi trợ giúp khi bị mắc kẹt và sơ cứu người gặp nạn...

Ngoài phần lý thuyết, các em học sinh còn được trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy cầm tay; xem lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy biểu diễn các kỹ năng cứu nạn như: đưa người bị nạn di chuyển bằng thang dây, cứu người từ trên cao tiếp đất an toàn.

Học sinh hào hứng xem lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy biểu diễn cứu nạn

﻿từ trên cao. Ảnh: N.L

Hoạt động giúp học sinh hình dung sinh động về công tác cứu nạn, cứu hộ và nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong môi trường học đường.