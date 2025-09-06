Gia Lai: Triển khai các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Ngày 6-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Hải (Trường Đại học PCCC, Bộ Công an) đã truyền đạt nội dung, giải thích cụ thể các quy định, điểm mới, trọng tâm của Luật PCCC&CNCH; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.L

Các nội dung được trình bày gắn với tình huống thực tế tại cơ sở, nhất là quy định về nhiệm vụ công tác, thẩm quyền xử phạt, chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính và cơ chế thực hiện dân chủ trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng tại cơ sở, giúp cán bộ địa phương có thêm kinh nghiệm xử lý, vận dụng pháp luật sát với thực tế.

Lãnh đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường tham dự Hội nghị. Ảnh: N.L.

Qua Hội nghị, các đại biểu được cập nhật hệ thống văn bản pháp luật mới, củng cố phương pháp tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.