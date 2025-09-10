Danh mục
Xây dựng môi trường học đường an toàn về phòng cháy chữa cháy

KIỀU ANH
(GLO)- Việc đưa nội dung phòng cháy chữa cháy vào các hoạt động trải nghiệm đã giúp học sinh chủ động hơn trong ứng phó tình huống, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục kỹ năng sống trong xây dựng trường học an toàn.

Trang bị kiến thức, rèn kỹ năng thực tế

Điểm thú vị nhất trong chương trình tuyên truyền kỹ năng PCCC tại Trường THCS Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) ngày 5.9 vừa qua là học sinh được chủ động đưa ra phương án xử lý tình huống giả định. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) phân tích đúng, sai và chỉ rõ những điểm chưa hợp lý, giúp học sinh dễ nhớ, dễ áp dụng khi có sự cố cháy nổ hoặc tai nạn bất ngờ.

bg8-1.jpg
Học sinh Trường THCS Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) được hướng dẫn cách dùng bình chữa cháy xách tay để ngăn cháy từ bình gas. Ảnh: K.A

Em Trần Bảo Nam, học sinh lớp 9A2, chia sẻ: “Ban đầu em lo lắng khi lần đầu cầm bình chữa cháy để dập lửa từ bình gas giả định. Nhưng nhờ sự hướng dẫn cụ thể của các chú CA, em đã biết cách giữ bình tĩnh, xử lý và tìm lối thoát hiểm an toàn”.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC còn phát tờ rơi, sổ tay để học sinh ghi nhớ lâu dài. Cô Võ Thị Ngọc Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Lý, cho biết: Việc lồng ghép chương trình vào hoạt động trải nghiệm không chỉ bổ sung kiến thức ngoài sách vở mà còn rèn phản xạ tự nhiên, kỹ năng ứng phó cho cả học sinh và giáo viên.
“Nhà trường xem đây là nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, giúp các em có kiến thức, kỹ năng để chủ động khi gặp tình huống xấu xảy ra”, cô Hiền nhấn mạnh.

Trong khi đó, chương trình tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát hiểm tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Long Vân (phường Quy Nhơn Tây) phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức mới đây đã giúp học sinh nhận biết nguy cơ cháy nổ, biết cách xử lý các tình huống cụ thể như: Di chuyển qua khu vực có khói bằng khăn ướt trong tư thế cúi thấp, thoát ra theo lối cửa thoát hiểm, gọi trợ giúp khi bị mắc kẹt, sơ cứu người gặp nạn…

Bà Phạm Thị Ngọc Diễm, thành viên Ban điều hành nhà trường, thông tin: “Chương trình không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng phó thực tế, mà còn gắn với nỗ lực của nhà trường trong việc đầu tư hệ thống thiết bị PCCC đạt chuẩn, thành lập lực lượng PCCC tại chỗ và duy trì tập huấn định kỳ, nhằm xử lý kịp thời sự cố ngay từ ban đầu, không để phát sinh thành nguy cơ lớn”.

Với quy mô 41 lớp, hơn 1.900 học sinh, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) xác định công tác PCCC luôn phải được triển khai đồng bộ và bài bản. Cô Đào Thủy Hậu, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Chúng tôi vừa chú trọng lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt ngoại khóa, vừa xây dựng phương án chữa cháy, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết. Lực lượng PCCC tại chỗ gồm 20 đội viên, được phân công trực, tập huấn kỹ năng và có thể xử lý thành thạo các tình huống giả định. Hệ thống điện,

chống sét, đèn chiếu sáng sự cố, báo cháy và chữa cháy tự động được duy trì hoạt động ổn định; hồ sơ PCCC&CNCH được lập, lưu trữ đầy đủ; nội quy, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo bố trí rõ ràng, dễ nhận biết. Trường xác định phải chủ động trong mọi tình huống, từ vận hành thiết bị, kiểm tra, tập huấn đến diễn tập phương án, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Đưa PCCC vào sinh hoạt ngoại khóa định kỳ

Trang bị kỹ năng PCCC và thoát hiểm cho học sinh là nội dung quan trọng nhằm giúp các em chủ động ứng phó khi chẳng may có tình huống cháy nổ xảy ra. Thực tế cho thấy hỏa hoạn thường diễn biến nhanh, trong đó khói và khí độc mới là nguyên nhân chính gây thương vong. Vì vậy, việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản như: Giữ bình tĩnh, tìm lối thoát hiểm an toàn, biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu… là hết sức cần thiết, giúp học sinh vừa bảo vệ bản thân, vừa hỗ trợ bạn bè khi sự cố xảy ra.

them8-1.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) tính năng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Võ Huy Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh), cho rằng: “Tùy theo từng khối lớp, chúng tôi có phương pháp truyền đạt phù hợp. Với học sinh tiểu học, nội dung tập trung vào nhận biết nguy cơ cháy, thoát nạn an toàn. Với học sinh THCS, THPT, các em được hướng dẫn thêm kỹ năng báo cháy, sử dụng bình chữa cháy, hỗ trợ lực lượng cơ sở. Mục tiêu cuối cùng là hình thành cho học sinh ý thức phòng cháy từ sớm, để sau này khi ra xã hội, các em cũng là những công dân có kiến thức cơ bản về PCCC”.

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh để triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền, đưa kiến thức PCCC trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt ngoại khóa. Bên cạnh tập huấn, diễn tập định kỳ, lực lượng còn chuẩn bị tài liệu trực quan, tờ rơi, sổ tay để học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Có thể nói, những buổi trải nghiệm, tuyên truyền PCCC không chỉ giúp học sinh rèn kỹ năng thoát hiểm, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy, mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, bền vững.

