Giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật Tuồng và Bài chòi tại trường học

(GLO)- Chiều 21-4, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi năm 2026 tại Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường đã được nghe các nghệ sĩ giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, đặc trưng nghệ thuật của Hát bội (Tuồng) và Bài chòi - những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc.

Bên cạnh đó, học sinh còn được trực tiếp thưởng thức các trích đoạn biểu diễn tiêu biểu, tìm hiểu về hóa trang, phục trang, nhạc cụ và tham gia trải nghiệm một số vai diễn, làn điệu cơ bản. Không khí giao lưu diễn ra sôi nổi, tạo sự hứng thú và thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời quảng bá những giá trị độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương.