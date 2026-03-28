Lễ cúng Quý Xuân tại tổ đình An Khê

(GLO)- Sáng 28-3 (tức mùng 10 tháng 2 âm lịch), tại đình An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ đình tổ chức lễ cúng Quý Xuân trong không gian linh thiêng, rộn ràng tiếng chiêng, trống giữa tiết trời đẹp nhất của mùa xuân.

Lễ cúng Quý Xuân được tổ chức thường niên nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dân làng no ấm; đồng thời tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai hoang lập ấp, gìn giữ và phát triển làng xã.

Nghi lễ diễn ra theo đúng trình tự truyền thống do Ban Nghi lễ đình thực hiện. Tại nhà Tiền Nhơn – nơi thờ các vị tiền hiền – các nghi thức dâng hương, dâng đèn, trà, hoa, lễ vật và đọc văn tế được tiến hành trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với tiền nhân.

Lễ rước sắc diễn ra hết sức long trọng. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức nghênh thần rước sắc (sắc phong của vua ban cho đình).

Đoàn rước gồm đội nghi vệ cầm cờ ngũ sắc, nghi trượng, chiêng trống; tiếp đến là long đình đặt sắc phong được đội vệ binh khiêng trang trọng, có chủ tế và ban nghi lễ hộ tống, phía sau là đông đảo người dân.

Sắc phong được rước vào An Khê đình làm lễ. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Lễ rước diễn ra theo hai lượt giữa An Khê Trường (nhà lưu giữ sắc) và đình An Khê – 2 điểm thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo.

Theo lệ xưa, từ sáng mùng 9 tháng 2 âm lịch, Ban Nghi lễ tổ chức lễ cáo thần, xin phép rước sắc từ An Khê Trường về An Khê đình. Sau khi hoàn tất lễ chính vào ngày 10, sắc thần lại được nghinh rước trở về nơi lưu giữ trong hộp gỗ sơn son, bọc vải đỏ.

Sau khi hoàn tất lễ chính, sắc thần được nghinh rước trở về nơi lưu giữ ở An Khê trường. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Dịp này, đông đảo người dân địa phương tham gia, chuẩn bị lễ vật, mâm cúng dâng thần linh và tiền nhân, góp phần tạo nên không khí sinh hoạt văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc.

Cùng ngày, các đình Tân Lai, Tân An (phường An Bình), đình An Mỹ (phường An Phú) cũng tổ chức lễ cúng Quý Xuân.

Theo tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku), lễ cúng Quý Xuân tại các đình, miếu ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngoài 20 tháng 2 âm lịch.

Tuy nhiên, nghi thức rước sắc hiện chỉ còn lưu giữ tại 2 đình cổ là An Khê và Tân Lai – một nét nghi lễ đặc sắc, phản ánh dòng chảy văn hóa – lịch sử của cộng đồng cư dân Việt đầu tiên trên vùng đất cửa ngõ An Khê.

