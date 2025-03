Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh

Quý Xuân là lễ cúng quan trọng đầu năm tại Tổ đình, do Ban Nghi lễ đình An Khê thực hiện theo nghi thức truyền thống. Lễ cúng Quý Xuân khởi phát tại Tổ đình, sau đó các vạn An Xuyên, An Tân, An Tập, An Phong, Miếu sở và các am, dinh… lần lượt tổ chức cúng Quý Xuân theo nghi lễ truyền thống, kéo dài đến hết tháng 2 Âm lịch.

Trải qua hàng trăm năm, lễ cúng Quý Xuân đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống của người dân Tây Sơn Thượng.

Giữa không gian linh thiêng, hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng, sắc thần được nghinh từ An Khê trường vào An Khê đình. Ảnh: Ngọc Minh

Đây là dịp để nhân dân thể hiện lòng thành kính, tri ân và tưởng nhớ công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân đã có công mở đất, lập làng, lập xã; sau bày tỏ nguyện ước, mong cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, no ấm, hạnh phúc; quê hương An Khê ngày càng hưng thịnh, phát triển vững bền.

Đã thành thông lệ, sáng mùng 9-2 âm lịch, Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức cúng cáo thần linh xin phép rước sắc thần từ An Khê trường vào An Khê đình.

Các bô lão, đội nghinh long đình tiến hành nghênh sắc thần từ An Khê đình trở lại An Khê trường. Ảnh: Ngọc Minh

Sáng sớm mùng 10-2 âm lịch, tại An Khê đình, giữa không gian linh thiêng, hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng, Ban Nghi lễ đình An Khê tiến hành cúng Quý Xuân, sau đó các bô lão, đội nghinh long đình tiến hành nghênh sắc thần từ An Khê đình trở lại An Khê trường.

Lễ cúng Quý Xuân diễn ra trang nghiêm, theo nghi thức truyền thống tại Tổ đình. Ảnh: Ngọc Minh

Tại nhà tiền nhơn-nơi thờ các vị tiền hiền, Ban nghi lễ đình An Khê tế lễ với các bước đọc văn tế, dâng hương, dâng đèn, trà, quả thể hiện lòng tôn kính, biết ơn các bậc tiền nhân có công lao xây dựng làng xã, đồng thời thể hiện nếp sống văn hóa tín ngưỡng trong cộng đồng và thờ cúng ông bà của người Việt ở vùng đất An Khê.

Clip: Ngọc Minh

Ngay sau phần lễ trang nghiêm, đại diện lãnh đạo địa phương, thành viên Ban nghi lễ đình An khê cùng đông đảo người dân quây quần thụ lộc, bên mâm cơm đoàn kết, ngay tại sân đình.