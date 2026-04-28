Xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với 2 công trình triều Nguyễn

NHÃ UYÊN (theo VOV, TPO)

(GLO)- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với 2 công trình từ triều Nguyễn gồm Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám tại cố đô Huế.

Theo đó, Phủ Phụ Chính được thành lập đầu thế kỷ XX, là nơi làm việc của các phụ chính đại thần - những người thay vua xử lý triều chính khi nhà vua còn nhỏ hoặc trong giai đoạn đặc biệt.

Di tích Phủ Phụ Chính hiện tọa lạc tại số 79 Nguyễn Chí Diểu (phường Phú Xuân, TP. Huế).

Di tích hiện ở số 79 Nguyễn Chí Diểu (phường Phú Xuân), cạnh khu Lục Bộ, gồm tòa chính đường và các hạng mục phụ trợ. Công trình mang phong cách kiến trúc giao thoa Đông - Tây.

Mặc dù chịu ảnh hưởng kiến trúc Pháp, Phủ Phụ Chính vẫn giữ nhiều yếu tố truyền thống, tạo nên giá trị thẩm mỹ đặc sắc. Đây là di tích phản ánh hoạt động của bộ máy chính quyền triều Nguyễn giai đoạn cuối.

Di tích Khâm Thiên Giám tọa lạc tại số 82 Hàn Thuyên, hiện xuống cấp nghiêm trọng, phải rào chắn và chống đỡ tạm thời. Theo sử liệu, Khâm Thiên Giám là cơ quan chuyên trách về thiên văn, lịch pháp dưới triều Nguyễn, được thành lập từ thời Gia Long và phát triển dưới thời Minh Mạng.

Di tích Khâm Thiên Giám đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài.

Cơ quan này đảm nhiệm các nhiệm vụ như quan sát thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, xem ngày giờ và phong thủy phục vụ triều đình. Khâm Thiên Giám vẫn còn lưu giữ một số tư liệu quý như bản đồ chòm sao, tinh tú, phản ánh hoạt động nghiên cứu thiên văn dưới triều Nguyễn.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, việc xếp hạng di tích là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị các di tích, góp phần hoàn thiện hệ thống di sản thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

