Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Đất thắm tình người”

(GLO)- Tối 25-4, tại Hội trường Công an tỉnh Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gia Lai - Đất thắm tình người”.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: M.N

​Tham dự chương trình nghệ thuật có lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; cùng các hội viên, cán bộ, chiến sĩ công an và đông đảo khán giả.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ, hội viên đến từ Chi hội Âm nhạc, Chi hội Múa, Chi hội Sân khấu (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh); Câu lạc bộ Dân vũ Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh và Đội văn nghệ xung kích Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, tình yêu quê hương, đất nước như: “Tây Sơn anh hùng hội tụ”, “Thưa Đảng”, “Giữ trọn niềm tin”, “Hát bội đêm xuân”, “Múa Chăm - Vũ khúc đêm trăng”, “Hành khúc Công an nhân dân”, “Pleiku thành phố ban mai”, “Bài chòi: Gia Lai đất thắm tình người”, “Hành trình tuổi trẻ công an - Vinh quang người chiến sĩ Công an Gia Lai”, “Đường tôi đi dài theo đất nước”, “Tinh hoa Việt Nam - Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”…

Được đầu tư công phu về nội dung, trang phục và đạo cụ, các tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Ban tổ chức tặng hoa cho đại diện các đơn vị biểu diễn tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: M.N

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Đồng thời, chương trình góp phần giới thiệu, quảng bá các tác phẩm âm nhạc, múa, sân khấu… về quê hương Gia Lai do hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sáng tác trong thời gian qua; qua đó tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng công an với đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.