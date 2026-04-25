ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Tối 24-4, tại di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”. Đây là hoạt động tạo điểm nhấn hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; Hiệp hội Du lịch Gia Lai, các doanh nghiệp du lịch, cùng đông đảo người dân, du khách.

Chương trình “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” khai mạc tối 24-4 tại di tích tháp Đôi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời thể hiện nỗ lực đổi mới cách tổ chức hoạt động văn hóa gắn với di sản theo hướng sáng tạo, hấp dẫn công chúng.

Việc đưa nghệ thuật biểu diễn tại không gian tháp Đôi được xem là hướng đi phù hợp, góp phần “đánh thức” di sản, kết nối quá khứ với hiện tại, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại.

“Tỉnh Gia Lai định hướng xây dựng chương trình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tiến tới biểu diễn định kỳ, chuyên nghiệp; qua đó lan tỏa giá trị di sản, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hút điểm đến” - ông Huỳnh Văn Lợi nhấn mạnh.

Tiết mục múa Chăm cung đình tái hiện không gian văn hóa Champa đặc sắc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đêm khai mạc chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được dàn dựng công phu, khai thác trực tiếp không gian di sản, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khán giả.

Nổi bật là các tiết mục: múa Chăm cung đình; biểu diễn võ cổ truyền Bình Định; ca khúc Tiếng trống Paranưng; trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu (vở Huyền Trân công chúa), cùng các hoạt động dân vũ, trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận
Trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu mang đậm dấu ấn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài các tiết mục trong đêm khai mạc, chương trình còn xây dựng thêm nhiều tiết mục khác như múa Chăm dân gian (múa lu, múa quạt), trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi (vở Mặt trời đêm thế kỷ), các tiết mục võ cổ truyền Bình Định để luân phiên, xen kẽ biểu diễn ở các đêm tiếp theo, tạo sự tươi mới và sức hút lâu dài.

Múa dân vũ tạo thêm không khí vui tươi tại tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận
Người dân, du khách chụp ảnh giao lưu với các nghệ sĩ trong đêm diễn khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” sẽ được biểu diễn định kỳ vào tối thứ Sáu hằng tuần (từ 19 giờ đến 21 giờ), từ ngày 1-5 đến 25-9, hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng tại Quy Nhơn, góp phần quảng bá giá trị di sản Champa và các loại hình nghệ thuật truyền thống địa phương.

Việc đưa nghệ thuật biểu diễn tại không gian tháp Đôi góp phần “đánh thức” di sản. Ảnh: Nguyễn Dũng
Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

Ấn tượng Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026

(GLO) - Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19-4 đã cho thấy đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là hành trình đánh thức tri thức, cảm xúc và niềm tự hào về vùng đất Gia Lai.

Đưa hát bội, bài chòi đến học đường

(GLO)-Gần 300 học sinh Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã có một buổi trải nghiệm đặc biệt với những loại hình nghệ thuật truyền thống: hát bội, bài chòi. Qua đó, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Ươm mầm văn chương trong trường học

Ươm mầm văn chương trong trường học

(GLO)- Nhằm gắn kết những bạn trẻ yêu văn chương, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập câu lạc bộ (CLB) văn học. Ðây là những mô hình sinh hoạt thiết thực và đang từng bước trở thành “vườn ươm” nuôi dưỡng đam mê sáng tác trong học sinh.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Lễ Thanh minh - nét đẹp nhân văn từ những xóm làng

Lễ Thanh minh - nét đẹp nhân văn từ những xóm làng

(GLO)- Từ đầu tháng giêng đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai rộn ràng tổ chức lễ Thanh minh theo phong tục cổ truyền. Không chỉ là dịp tảo mộ, tưởng nhớ tiền nhân và những vong linh vô chủ, lễ Thanh minh đã trở thành ngày hội cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

