(GLO)- Tối 24-4, tại di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai khai mạc chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”. Đây là hoạt động tạo điểm nhấn hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; Hiệp hội Du lịch Gia Lai, các doanh nghiệp du lịch, cùng đông đảo người dân, du khách.

Chương trình “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” khai mạc tối 24-4 tại di tích tháp Đôi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đồng thời thể hiện nỗ lực đổi mới cách tổ chức hoạt động văn hóa gắn với di sản theo hướng sáng tạo, hấp dẫn công chúng.

Việc đưa nghệ thuật biểu diễn tại không gian tháp Đôi được xem là hướng đi phù hợp, góp phần “đánh thức” di sản, kết nối quá khứ với hiện tại, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại.

“Tỉnh Gia Lai định hướng xây dựng chương trình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tiến tới biểu diễn định kỳ, chuyên nghiệp; qua đó lan tỏa giá trị di sản, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hút điểm đến” - ông Huỳnh Văn Lợi nhấn mạnh.

Tiết mục múa Chăm cung đình tái hiện không gian văn hóa Champa đặc sắc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đêm khai mạc chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được dàn dựng công phu, khai thác trực tiếp không gian di sản, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho khán giả.

Nổi bật là các tiết mục: múa Chăm cung đình; biểu diễn võ cổ truyền Bình Định; ca khúc Tiếng trống Paranưng; trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu (vở Huyền Trân công chúa), cùng các hoạt động dân vũ, trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu mang đậm dấu ấn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài các tiết mục trong đêm khai mạc, chương trình còn xây dựng thêm nhiều tiết mục khác như múa Chăm dân gian (múa lu, múa quạt), trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi (vở Mặt trời đêm thế kỷ), các tiết mục võ cổ truyền Bình Định để luân phiên, xen kẽ biểu diễn ở các đêm tiếp theo, tạo sự tươi mới và sức hút lâu dài.

Múa dân vũ tạo thêm không khí vui tươi tại tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận



Người dân, du khách chụp ảnh giao lưu với các nghệ sĩ trong đêm diễn khai mạc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” sẽ được biểu diễn định kỳ vào tối thứ Sáu hằng tuần (từ 19 giờ đến 21 giờ), từ ngày 1-5 đến 25-9, hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng tại Quy Nhơn, góp phần quảng bá giá trị di sản Champa và các loại hình nghệ thuật truyền thống địa phương.