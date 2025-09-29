Điều chỉnh tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử năm 2025 lên 25,5%

(GLO)- Trước đà tăng trưởng mạnh mẽ, Bộ Công Thương vừa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm 2025 từ 20-22% lên 25,5%.

Mới đây, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 7291/BCT-KHTC gửi Bộ Tài chính, triển khai Nghị quyết 230/NQ-CP và Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương. Theo đó, kịch bản tăng trưởng của ngành Công Thương được xây dựng để góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Bộ Công Thương vừa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm 2025 lên 25,5%. Ảnh minh họa: M.T

Riêng ngành thương mại điện tử, từ đầu năm 2025, mục tiêu tăng trưởng đặt ra là 20-22%. Thực tế 8 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận tốc độ bứt phá 25-27%, cao hơn so với dự kiến.

Trước đà tăng trưởng mạnh mẽ này, Bộ Công Thương đã quyết định điều chỉnh kịch bản cho các tháng và quý còn lại của năm; nâng mục tiêu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm 2025 lên 25,5%.

Trong đó, ở quý IV, tháng 10 dự kiến đạt 32% so với 23% ban đầu; tháng 11 lên 34% thay vì 24% và tháng 12 chạm đỉnh 35% thay vì 28%. Trên cơ sở này, toàn quý IV được điều chỉnh lên mức tăng trưởng trung bình 33,67%, cao hơn gần 8% so với dự báo cũ.

Để bảo đảm đà tăng trưởng này, Bộ Công Thương cam kết tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 230/NQ-CP và Nghị quyết 226/NQ-CP; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, mở rộng hạ tầng thanh toán, tăng cường kết nối cung cầu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong các chương trình kích cầu tiêu dùng.