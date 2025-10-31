Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Từ đầu tháng 9 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị cùng các khu phố đã tiến hành khảo sát 12 điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng tại chân núi Bà Hỏa, Vũng Chua và ven suối đường Hoàng Văn Thụ.

Qua kiểm tra, một số khu vực có nền đất yếu, mái dốc lớn, mạch nước ngầm ngấm sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nếu xảy ra mưa lớn kéo dài.

Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động lập rào chắn, kéo dây phong tỏa, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; đồng thời, xây dựng phương án sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi có tình huống xảy ra.

Ông Huỳnh Phương Nam-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường-cho biết: “Chúng tôi đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, không xây dựng hoặc san lấp tại các khu vực chân núi, ven suối; đồng thời, bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra”.

Thời gian tới, phường Quy Nhơn Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, gia cố các khu vực xung yếu; tổ chức tập huấn, diễn tập công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam khảo sát điểm có nguy cơ sạt lở tại chân núi Bà Hỏa (tổ 50, khu phố 31, phường Quy Nhơn Nam). Clip: Thảo Khuy
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

Có thể bạn quan tâm

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

null