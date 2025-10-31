Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Từ đầu tháng 9 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị cùng các khu phố đã tiến hành khảo sát 12 điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng tại chân núi Bà Hỏa, Vũng Chua và ven suối đường Hoàng Văn Thụ.

Qua kiểm tra, một số khu vực có nền đất yếu, mái dốc lớn, mạch nước ngầm ngấm sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nếu xảy ra mưa lớn kéo dài.

Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động lập rào chắn, kéo dây phong tỏa, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; đồng thời, xây dựng phương án sơ tán dân theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi có tình huống xảy ra.

Ông Huỳnh Phương Nam-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường-cho biết: “Chúng tôi đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, không xây dựng hoặc san lấp tại các khu vực chân núi, ven suối; đồng thời, bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra”.

Thời gian tới, phường Quy Nhơn Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, gia cố các khu vực xung yếu; tổ chức tập huấn, diễn tập công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.