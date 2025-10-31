Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

Trước đó, chiều tối cùng ngày, tại khu vực đèo Tô Na thuộc Quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh giữa xã Ia Sao và xã Uar) có mưa lớn kéo dài. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, tại đây xảy ra sạt lở.

Nhiều khối đất đá từ phía ta luy dương đã rơi xuống lòng đường, gây cản trở giao thông.

Mưa lớn đã khiến đất đá trên ta luy dương sạt lở xuống lòng đường. Ảnh: Văn Tiến

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Sao đã chỉ đạo Công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 khẩn trương đến khu vực sạt lở bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Giao thông trên Quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tô Na gặp nhiều khó khăn khi gặp tình trạng sạt lở. Ảnh: Văn Tiến

Đồng thời, UBND xã Ia Sao đã phối hợp với Sở Xây dựng nhanh chóng thu dọn khối lượng lớn đất đá trên mặt đường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, hiện khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Vì vậy, các đơn vị vẫn cử lực lượng túc trực, đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.