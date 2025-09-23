Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Ia Sao biểu dương 23 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-9, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

gen-n-z7041649085776-516083469687fc2ace3d144fe24a1e0f.jpg
Chủ tịch UBND xã Ksor H'Khuyên tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: V.C

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Ia Sao được quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi, có kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào đã góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Kinh tế xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông-lâm nghiệp chiếm 67,12%; công nghiệp-xây dựng chiếm 12,78%; thương mại-dịch vụ 20,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%. Quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng luật, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó, góp phần lan tỏa, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

gen-n-z7041649087404-3b8440bebf7065ade6fbf3fe127f5d7c.jpg
Các cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: V.C

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Ia Sao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phát huy kết quả đạt được, UBND xã Ia Sao đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương 276 điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương 276 điển hình tiên tiến

(GLO)- Ngày 18-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. 276 tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị đều là những điển hình về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

Chính trị

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Nhân sự

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

Tin tức

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

Chính trị

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null