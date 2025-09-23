Xã Ia Sao biểu dương 23 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Chủ tịch UBND xã Ksor H'Khuyên tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: V.C

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Ia Sao được quan tâm chỉ đạo và phát động rộng rãi, có kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào đã góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Kinh tế xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông-lâm nghiệp chiếm 67,12%; công nghiệp-xây dựng chiếm 12,78%; thương mại-dịch vụ 20,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%. Quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng luật, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó, góp phần lan tỏa, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Các cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: V.C

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Ia Sao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phát huy kết quả đạt được, UBND xã Ia Sao đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.