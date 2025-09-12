Phường Ayun Pa biểu dương 26 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Các tập thể được Chủ tịch UBND phường Ayun Pa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Vũ Chi

Trong 5 năm qua, công tác tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua yêu nước của phường có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa như “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”… Nhờ đó, diện mạo phường ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện.

Kinh tế phường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 7,03%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,16 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,11%. An ninh trật tự địa phương được giữ vững.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng luật góp phần biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực để mọi người tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND phường Ayun Pa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm lan tỏa, đưa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn phường ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Ayun Pa tặng giấy khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phát huy kết quả đạt được, UBND phường Ayun Pa đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.