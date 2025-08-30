Đội bóng Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Agri vô địch giải bóng đá mini phường Ayun Pa

(GLO)-Chiều 29-8, bế mạc giải bóng đá mini phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ I năm 2025 với chức vô địch thuộc về đội bóng Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Agri.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Agri. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia giải bóng đá mini phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ I năm 2025 có 8 đội bóng đến từ các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn phường Ayun Pa, xã Ia Rbol và xã Ia Sao.

Các đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào thi đấu bán kết và chung kết.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi (giải diễn ra từ 26 đến 29-8) đội bóng Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Agri xuất sắc giành chức vô địch giải; giải nhì thuộc về Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai; 2 đội Công an phường Ayun Pa và Giáo dục Ayun Pa đồng giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 2 giải phụ cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Đội bóng Công ty TNHH một thành viên Minh Nhật Agri xuất sắc giành chức vô địch giải qua loạt đá luân lưu cân não trong trận chung kết. Ảnh: Vũ Chi

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Ayun Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.