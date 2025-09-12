Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Nhân lên sức mạnh tổng hợp

Trong 5 năm (2021 - 2025), các phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân.

Các phong trào tiêu biểu có thể kể đến như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030; Gia Lai vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Bình dân học vụ số...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Trên lĩnh vực KH&CN, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.600 nhãn hiệu được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu cho nông sản, sản phẩm địa phương.

Một dấu ấn nhân văn sâu sắc là phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”. Với tinh thần “ai có gì góp nấy”, toàn tỉnh đã xây mới hơn 9.100 căn nhà, sửa chữa trên 3.400 căn, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo an cư lạc nghiệp. Đây không chỉ là thành quả vật chất mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng, sẻ chia, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Nhiều mô hình, cách làm hay cũng được nhân rộng, tạo tính lan tỏa tích cực. Điển hình như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 370 nghìn m² đất được người dân hiến tặng; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã vận động được hơn 87 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ vận động hơn 90 tỷ đồng, cùng hơn 700 tỷ đồng cho an sinh xã hội. Qua đó, hàng nghìn căn nhà "Đại đoàn kết" được xây dựng, hàng nghìn hộ nghèo có thêm sinh kế để thoát nghèo bền vững.

Phong trào “Dân vận khéo” cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ANTT và phát triển KT-XH. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất hiện từ phong trào thi đua như: Sở KH&CN với thành tích chuyển đổi số; xã Tuy Phước Bắc nổi bật trong xây dựng nông thôn mới; bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc Bệnh viện Mắt Gia Lai, được trao giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng, chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Trong lĩnh vực sản xuất, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) với mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm, được tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Ở lĩnh vực giáo dục, thầy giáo Vũ Văn Tùng (Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó) đã sáng lập nhiều mô hình thiện nguyện như “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”, lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp học sinh vùng khó đến trường đầy đủ, ấm no.

Khơi dậy ý chí vươn lên

5 năm qua, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Tỉnh Bình Định (cũ) hoàn thành và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ đề ra; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7 - 7,2%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt trên 96 triệu đồng.

Tỉnh Gia Lai (cũ) cũng đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 7,94%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,54 - 2,01%/năm, lao động qua đào tạo đạt 65%.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) tham quan vườn dưa lưới của nông dân xã Ia Phí. Ảnh: Đức Thụy

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh Bình Định (cũ) có 97/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Gia Lai (cũ) có 110/218 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, 2 tỉnh ghi nhận gần 1.000 sản phẩm được công nhận, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế ổn định cho nông dân.

Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nhiều chương trình, dự án đã được triển khai đồng bộ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giúp rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, việc hợp nhất 2 tỉnh mở ra không gian phát triển mới, kết hợp lợi thế của Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai mới cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như kinh tế phát triển chưa bền vững, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền còn lớn...

Trong báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: Phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Thi đua phải trở thành động lực để khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để phát động phong trào thi đua sâu rộng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, khuyến khích tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Công tác khen thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa.